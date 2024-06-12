Что делать, если на участок забрел дикий зверь

Депутат Чаплин: диких животных с участка можно спугнуть сиреной. Многие дачные посёлки находятся неподалёку от лесных зон, и поэтому для некоторых встретить зайца, лису или даже кабана не новость. Правда, это всё же дикие животные, и подкармливать их не стоит, лучше запастись всевозможными отпугивателями и ловушками. Главное — не переборщить.

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Как прогнать дикое животное

По словам депутата Госдумы и главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, спугнуть диких животных с дачного участка помогут звуковые и ультразвуковые устройства. Например, кабана спугнёт даже самая простая сирена, у которой сработает датчик движения, передал портал RuNews24.ru.

Можно расставить и ловушки, но главное — не переборщить, уточнил Чаплин. Нанесение вреда животному расценивается как жестокое обращение с животными и предусматривает наказание, вплоть до тюремного заключения.

Эксперт посоветовал не оставлять на участке еду и особенно еду с пряностями и фастфуд. Всё потому, что лесные жители могут учуять ароматизаторы и добавки даже издалека. Не стоит пытаться прогнать животных с участка самостоятельно, не следует также бегать за телефоном, чтобы сделать фото, пояснил он.

Могут посадить из-за птиц

Специалист привёл в пример случай из Краснодарского края. Там пасечник, защищая пчёл от золотистых щурок (птицы, которые могут съесть пасеку за считаные дни), расставил сети. В результате погибло три десятка редких птиц. Теперь россиянину грозит до пяти лет тюрьмы.