Терапевт напомнил о правилах безопасной работы на грядках

Врач-терапевт Алексей Хухрев напомнил о правилах безопасной работы на дачном участке. В беседе с радио Sputnik он посоветовал трудиться на грядках в периоды до 11 часов утра и с 16 часов вечера - то есть до и после того, как солнце поднимется прямо над головой. Утром и вечером тоже важно использовать защитный крем и надевать головной убор.

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Необходимо принимать прописанные врачом лекарства. Всем без исключения рекомендуется носить с собой антигистаминные препараты от аллергии на случай укуса насекомого или реакции на ожог. Если укусит оса, шершень или пчела, то стоит сделать маленькую примочку из питьевой соды с водой - так удастся нейтрализовать кислоту.

Собеседник источника посоветовал также обустроить грядки до 45 сантиметров высотой, чтобы сесть и спокойно их полоть. Работать вниз головой не очень полезно для здоровья, лучше приобрести наколенники или садовую подушку.