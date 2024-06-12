Маленькие детали в интерьере, которые делают его намного уютнее

Весна — это время перемен и экспериментов, поэтому многие задумываются о том, как сделать свою комнату более интересной и уютной, не делая при этом масштабной перестановки. Ответ просто — добавить деталей! Разобрались с певицей и блогером Ариной Даниловой, как сделать интерьер уютнее и разнообразить привычную домашнюю атмосферу легко и быстро.

© Popcake.tv

Гамак или кресло-качалка

Первое, что я всем советую иметь в доме для создания уюта — это гамак или кресло-качалку. Можно выбрать очень изящные варианты, дополнить их пледами и декоративными подушками. Важно, чтобы их цвета были подобраны со вкусом. Я, например, предпочитаю более сдержанные и универсальные варианты расцветок, например, бежевый или молочный.



Картины и плакаты

Еще придают уюта картины, плакаты, фотографии в красивых рамках. Также важно, чтобы это было всё подобрано со вкусом и выглядело благородно. Кстати, если ты не хочешь сверлить стены в квартире, то сейчас есть специальные крепления, которые помогают избежать этого неприятного процесса.



Комнатные растения

С ними, конечно, сложнее, потому что им необходим уход. Но чем больше цветов, тем уютнее будет выглядеть ваш дом. Поэтому, если у вас нет возможности полноценно за ними ухаживать, можно выбрать неприхотливые варианты, например, суккуленты, или установить систему автополива.



Свечи

Многие также советуют добавить уюта с помощью свечей, но я считаю, что это небезопасно. Поэтому рекомендую заменить их электрическими свечами. Выглядит тоже очень интересно, но при этом они многоразовые и безопасные.



Ковры