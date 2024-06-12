Как посадить примулу полиантовую и как за ней ухаживать

Бриллиант моей коллекции примул - рекордсмен по размеру цветков
И снова я к вам с прекраснейшим сортом примулы. Мне бы не хотелось ограничиваться только одной публикацией про эти цветы, а то я про все свои любимые сорта и до старости не успею рассказать. Примула 'Сильвита Пич Мельба' у меня растёт уже несколько лет. Появилась она в продаже интернет-магазина «Русский огород». Приобреталась она, скорее всего, оптом из Голландии, так как поставлялась в объёме Р9 (200 мл).
Описание, представленное там, весьма скромное, и поскольку я за ней наблюдаю уже несколько лет, и приобреталось несколько экземпляров, то поделюсь в публикации исключительно своими личными наблюдениями, а также умопомрачительными фотографиями цветения.
Бесспорно, эта красотка — один из бриллиантов моей коллекции примул. Сортосерия Сильвита (Sylvita) заявлена как примула высокая (elatior), то есть видовая. Но вот когда селекционерами создается сорт, то делается гибрид (переопыление) с высокой, то получается уже полиантовая (гибридная) примула. Именно поэтому для заглавия я изменила формулировку, посчитав более правильно применять логику и знания, а не просто перепечатать.
В сортосерии Сильвита есть более простые по окраске примулы, и на всех фото они в горшочках. Полиантовые примулы не зимуют на улице (теплице) в Средней полосе России в горшках — корневая система замокает или просто вымерзает.
Продажу и выращивание берут на себя агрокомбинаты и тепличные хозяйства, а они имеют дело только с профсеменами. 'Сильвита Пич Мельба' практически не нарастает за 3-5 лет после покупки, а в куртинках до сих пор по 3-4 розетки максимум. А значит, этот сорт создавался исключительно как весенние букетики в горшках на месяц, и в грунте не стоит ожидать от него не только живучести полиантовой примулы, но и её развития.
'Сильвита Пич Мельба' в высоту до 20 см с цветоносами. Очень мощное растение с плотными темно-зелеными листьями. Один экземпляр примулы регулярно весной выпускает листья с фиолетовым оттенком, а это верный признак, что в селекции участвовала примула Юлии или её гибрид. У 'Пич Мельбы' очень мощные цветоносы (бывают до 1 см в диаметре) темно-фиолетового цвета. Куст во время цветения выглядит очень аккуратно и не разваливается, как многие полиантовые, и не кладёт цветоносы даже от проливных дождей.
На сайте «Русского огорода» заявлена «уникальна окраска» цветов. Вот здесь я подпишусь под каждой буквой и который в период цветения год аплодирую селекционеру стоя. В общем и целом я бы определила как оттенки абрикосового, что соответствует фотографии-витрине, но в последние два года (возможно, из-за весеннего холода) добавились еще и лиловые.
Вообще сортовые примулы не цветут каждый год одинаково. Оттенок во время цветения вариабелен и зависит от кислотности грунта, его питательности и от температуры окружающей среды. А еще эта примула у меня рекордсмен по размеру цветков: в этом году на одной из розеток я намерила цветок 6,2 см в диаметре, при этом цветонос был не самый толстый, чтобы держать эту красоту. Обычно диаметр не превышает 4-4,5 см. На солнце оттенки немного выгорают, а цветки держатся около месяца. При увядании в моих условиях суточных колебаний температур этот сорт надо строго контролировать. Перепад в 20°С между днем и ночью, туманы и защищенное от сквозняков место посадки иногда приводят к началу грибного заболевания — серая гниль на цветоносах. Так что отцветшие цветоносы я просто срезаю ножницами утром.
Размножение очень интересное. В этом году я поделила все экземпляры, так как меня попросили девочки. Именно 'Сильвита Пич Мельба' пошла у меня на обмен на желанные ирландские примулы (гибриды Юлии), пришлось делить свои махонькие куртинки, наросшие с таким трудом. Делить примулы лучше во время цветения, так как у разных видов корневая система немного отличается. Так у бесстебельных она мочковатая, и новые розетки формируются на небольшом расстоянии от материнской, их можно просто разъединить руками.
У гибридов примулы Юлии корневище ползучее, и розетки нарастают вдоль него как по линейке, да и сами они небольшие. Отделить одну — большая сложность, так как зачастую (на мой взгляд) корни будут слишком малы и не иметь достаточно шансов на приживание — я делю по несколько розеток. Полиантовые примулы обладают самой большой корневой системой, их приходится выкапывать с глубины 25 см (штык лопаты) грунта, отряхивать землю и аккуратно ножом отделять розетки, которые растут будто из одной точки (очень близко друг к другу).
И вот, выкопав 'Пич Мельбу', я обнаружила практически стержневой корень, от которого отрастают дочерние розетки, мочковатая корневая система у молоденьких крайне мала. Но почему корневище идёт на глубину, а не как у примулы Юлии — параллельно поверхности? Очень необычно.
За всё время выращивания 'Сильвита Пич Мельба' не завязывала семена ни разу. То есть не то чтобы они были стерильные, их просто нет. Семена у примул получаются, как и у всех — с тычинок переносится пыльца на пестик и… готово. У махровых примул пестики-тычинки скрыты, потому только ручное опыление и разрывание цветка, чтобы открыть эти органы. Бывают сорта примул, где цветки только с тычинками или только с пестиками. У моих 'Сильвита Пич Мельба' есть цветки двух типов, но ни при свободном опылении пчелами, ни при ручном семена не завязывались. Хотя девочки, которым я отправила деленки, ещё меня перепроверят обязательно.
'Сильвита Пич Мельб'а у меня растёт в открытом грунте на высокой грядке. В свой суглинок для рыхлости я добавляла песок и торф универсальный, а также биогумус. Поверхность посадки у меня замульчирована корой мелкой фракции для удержания влаги в грунте. На время летнего зноя на парниковых дугах я ставлю притеняющую на 85% сетку, которая также снижает температуру в жару, и обязательно регулярно поливаю.
И напоследок — небольшое отступление от темы примул и… 'Peach Melba' = 'Персик Мельба' в названии сорта — это десерт, состоящий из свежих персиков, ванильного мороженого и малинового соуса, названный в честь оперной примы Нелли Мельба.