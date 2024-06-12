Как правильно поливать огородные культуры, чтобы не засохли

Томаты в жару надо поливать не чаще одного раза в 3-5 дней. Норма расхода — 10 литров воды на каждые три растения.

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Огурцы достаточно полить 2-3 раза в неделю, на квадратный метр гряды надо не менее 10-12 литров воды.

Перцы и баклажаны — не реже одного раза в два дня, норма — как и для огурцов.

Морковь нуждается в жару в ежедневных поливах, на квадратный метр гряды ей надо давать не менее 15 литров воды.

Свеклу в жару и засуху, в отличие от моркови, лучше поливать реже — 1 раз в 3-4 дня вполне достаточно. На квадратный метр свекольной гряды лейте 20-25 литров воды.

Капусте (белокочанной, краснокочанной, кольраби, цветной) придется обеспечивать ежедневные поливы, но расход влаги на квадратный метр гряды поменьше — 5-6 литров.

Картофелю жара в июне особо не страшна, а вот в июле — совсем другое дело. Если вдруг случится именно сугубо июльская засуха, то картофелю надо помочь поливом. Одноразовым и мощным — поливать картофель часто и малыми дозами — опасно. На сотку картофельных посадок надо вылить не менее 800 литров воды.

Большинство цветов, садовых декоративных деревьев и кустарников в кратковременные вспышки жары и засухи в каких-то дополнительных поливах не нуждаются.

Но вот хвойники требуют коррекции режима поливов. Взрослые особи надо поливать не менее (но и не более) 2 раз в неделю (8-10 литров воды на растение), а молодые посадки и миниатюрные формы — 1 раз в три дня, расходуя на деревце не менее 15 литров.

Что касается газона, то при устойчивой дневной температуре в +30 °С поливать его нужно 2-3 раза в неделю, а при череде дней с жарой выше +35 °С — ежедневно. Не стоит поливать газон, если явно видно, что влага от прошлого полива еще не впиталась окончательно.