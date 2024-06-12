Кардиган, дождевик и другие вещи, которые понадобятся вам на даче

Отправляясь на дачу к друзьям, важно тщательно подготовиться, даже если вы едете всего на пару дней. Мы собрали топ трендовых вещей, которые точно вам пригодятся в поездке за город.

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Резиновые сапоги

Забудьте про дедушкины сапоги выше колена, дизайнеры предлагают любые варианты резиновой обуви, вы точно подберете модель под свой образ. Никто не может гарантировать сухую погоду, а влажность в городе и за его пределами кардинально отличается — вы просто испорите любимые кроссовки в мокрой траве. Стильные галоши или цветные сапоги будут эффектным дополнением даже к сарафану, стилисты в этом уверены.

Дождевик

Зонт не всегда удобен, особенно если вы отправитесь на прогулку на велосипеде или же в магазин, когда руки у вас заняты. Дождевик будет вашим спасением в этом случае. Выбирайте модель из плащевой ткани, которая невероятно актуальна летом 2024. Простой одноразовый дождевик не добавит вам стиля, поэтому эксперты рекомендуют вложиться в хорошую вещь, которую вы сможете использовать и в городе в осеннее время.

Комбинезон

Отличная замена шортам, которые не всегда уместны и удобны. Комбинезон не будет стеснять движений и позволить здорово разнообразить ваш летний гардероб. Стилисты советуют обратить внимание на джинсовые модели натуральных оттенков — песочного, молочного или хаки. Джинсовые варианты в голубом цвете успели наскучить всем.

Кардиган

Летним вечером на веранде точно будет прохладно. Кардиган или жакет мелкой вязки будет как раз к месту. Если в городе теплые кардиганы мы оставляем, скорее, для прогулок до ближайшего магазина, то в дачную эстетику такая вещь впишется идеально.

Легкий костюм

Откажитесь от облегающих вещей из плотных тканей, особенно, если прогноз погоды радует отсутствием дождей. Льняной костюм или же брюки из любого другого натурального материала будут незаменимым элементом вашего дачного образа. Вы не будете никого смущать излишне открытыми частями тела и при этом не «сваритесь», если будет слишком жарко.