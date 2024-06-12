Специалист поделился рецептом для эффективного удобрения

Любой огородник мечтает о богатом урожае и использует для этого различные подкормки. Опытный огородник Ксения Давыдова поделилась рецептом удобрения для огурцов, томатов, перцев и других культур, после которого овощи будут плодоносить на ура.

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Для такой подкормки нужно в 0,5 литра теплой воды развести пакетик сухих дрожжей, добавить две столовые ложки сахара и настоять в тепле около получаса до появления пенки. Затем смесь развести в 10 литрах воды и добавить в нее столовую ложку любых гуматов или биогумуса.

В процессе брожения дрожжи при контакте с сахаром выделяют большое количество полезных аминокислот. Гуматы тем временем сделают почву более плодородной. Подкормку нужно вносить раз в две недели при плановом поливе. Хватит 0,5 литра удобрения под один куст.

Ранее огородница Елена Литвинова раскрыла рецепт удивительной добавки, которая стимулирует новые завязи у овощей. Эксперт рассказала, что для такой подкормки нужно всего два простых ингредиента, которые помогут саженцам пуститься в бурный рост. В первую очередь речь идет о глицине в таблетках.