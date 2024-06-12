В России создают вещество, которое сможет защитить урожай, не нанося ущерба почве

Новое средство позволит заменить пестициды, которые отравляют почву.

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Ученые Академии биологии и биотехнологии ЮФУ занимаются разработкой технологии, которая позволит получать наночастицы серебра из сока цитрона. Это предотвратит загрязнение окружающей среды и позволит защитить урожай от вредителей и патогенных микробов.

Отмечается, что в сельском хозяйстве разных стран сейчас есть большой спрос на недорогое вещество, которое сохранит урожай и отгонит насекомых-вредителей, не загрязняя окружающую среду, как это делают различные пестициды.

Ранее сообщалось, что ученые РАН предложили заменить ветеринарные антибиотики противовирусными препаратами при лечении некоторых заболеваний птиц и других животных.

В России появилась нейронная сеть, которая может распознавать разные виды мусора, валяющиеся на пляжах.