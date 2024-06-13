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Биолог Воробьёв: испанские слизни очень опасны для растений

Биолог, агроном Михаил Воробьёв предупредил в беседе с RT, что замеченные в Санкт-Петербурге испанские слизни очень опасны для растений.

Биолог: испанские слизни очень опасны для растений
© РИА Новости
«Для растений они очень опасны, потому что они всеядные, размером они достигают 10 см, поэтому им нужно много еды, поэтому они портят много растений. Их завезли с посадочным материалом ориентировочно в 2014 году, когда была Олимпиада. У них здесь нет естественных врагов: птицы, звери, ёжики не едят, болезней тоже у них пока не замечено, русский холод для них оказался не проблемой, они перезимовывают без проблем», — рассказал эксперт.

По этой причине, по его словам, они начинают размножаться достаточно активно, не встречая никаких естественных врагов и препятствий.

«Поэтому, к сожалению, их сейчас нужно уничтожать только чисто механическим путём. Очевидно, они всё-таки содержат какие-то вещества на поверхности, поэтому если какой-то контакт был, лучше руки помыть, а в общем лучше их руками не трогать. Очевидно, имеется в виду, что дети, если берут этих самых слизней, потом, может быть, потёрли глаз или там полезли в рот, и вот это попало через слизистые внутрь. Вот это, наверное, плохо. Поэтому Роспотребнадзор и обеспокоился», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что «ничего жуткого в них нет», но лучше лишний раз не трогать и, если есть возможность, просто их раздавить ногой.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга замечены испанские слизни.

Дом и сад
Михаил Воробьев
Роспотребнадзор