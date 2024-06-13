Биолог: испанские слизни очень опасны для растений

Биолог, агроном Михаил Воробьёв предупредил в беседе с RT, что замеченные в Санкт-Петербурге испанские слизни очень опасны для растений.

«Для растений они очень опасны, потому что они всеядные, размером они достигают 10 см, поэтому им нужно много еды, поэтому они портят много растений. Их завезли с посадочным материалом ориентировочно в 2014 году, когда была Олимпиада. У них здесь нет естественных врагов: птицы, звери, ёжики не едят, болезней тоже у них пока не замечено, русский холод для них оказался не проблемой, они перезимовывают без проблем», — рассказал эксперт.



По этой причине, по его словам, они начинают размножаться достаточно активно, не встречая никаких естественных врагов и препятствий.

«Поэтому, к сожалению, их сейчас нужно уничтожать только чисто механическим путём. Очевидно, они всё-таки содержат какие-то вещества на поверхности, поэтому если какой-то контакт был, лучше руки помыть, а в общем лучше их руками не трогать. Очевидно, имеется в виду, что дети, если берут этих самых слизней, потом, может быть, потёрли глаз или там полезли в рот, и вот это попало через слизистые внутрь. Вот это, наверное, плохо. Поэтому Роспотребнадзор и обеспокоился», — подчеркнул собеседник RT.



Он добавил, что «ничего жуткого в них нет», но лучше лишний раз не трогать и, если есть возможность, просто их раздавить ногой.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга замечены испанские слизни.