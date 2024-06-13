У большинства россиян есть комнатные растения

В ходе недавнего исследования выяснилось, что у 80% россиян есть домашние растения, — такой ответ дали 74% мужчин и 84% женщин.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Ромир» и Fix Price.

Растениеводством увлекаются 70% молодых людей в возрасте 18—24 лет, 72% жителей 25—34 лет, 79% россиян 35—44 лет, 84% людей среднего возраста (45—54 лет) и 89% представителей старшего поколения (55—64 лет).

Кроме традиционных комнатных растений, 11% россиян также выращивают у себя дома зелень, 12% — овощи и фрукты.

Ещё у 8% респондентов дома есть искусственные растения.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала людям с больным сердцем ограничить работу в огороде.