Ветеринары рассказали о необычных случаях чипирования

Чипирование является современным и безопасным методом идентификации животных, который применяют не только для защиты собак и кошек, но и для попугаев, сообщили «МК в Мурманске» в областном комитете по ветеринарии. По словам представителей ведомства, устройство внедряют при помощи одноразовой иглы.

У попугая не будет никакого ощущения имплантанта на протяжении всей жизни, — рассказали в комитете.



Специалисты добавили, что чаще всего чипируют крупных попугаев. Но операцию могут провести и для птиц, чей вес составляет 65 г. По их словам, регион каждый день сталкивается с тем, что из дома человека улетает любимый питомец. В таком случае микродатчик становится шансом на возращение попугая хозяевам.

Председатель московского комитета ветеринарии Алексей Сауткин ранее отмечал, что чипы для животных не содержат батареек и имеют долгий срок службы. Он также отмечал, что питомцы часто даже не ощущают процесс введения датчика. Сауткин напомнил, что ежегодно в столице страны чипируют более шести тысяч питомцев, включая таких пациентов, как еноты, сурикаты, игуаны и хорьки.