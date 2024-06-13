Топ аксессуаров для безопасных прогулок с собакой

Чего хочет каждый собачник? Конечно, обеспечить безопасность своему питомцу во время прогулок. С учетом потребностей собак и их хозяев, бренды товаров для домашних животных постоянно разрабатывают классные новинки. Рассказываем, что и где купить для прогулок с собакой этим летом.

Шлейка

Забудьте о давящих на шею ошейниках! Шлейка — идеальное решение для комфортных прогулок.

Шлейки «Марокко» и «Нео» от Triol — универсальные модели для любой погоды. Вентиляция обеспечит комфорт в жару, а водоотталкивающий материал защитит от дождя. Крепление на карабин и липучку не только надежно, но и бережно для шерсти, а светоотражающие элементы добавят безопасности на вечерних прогулках.

Для активных пород там же представлена анатомическая шлейка «Рио» с четырьмя точками регулировки для идеальной посадки.

Поводок

Поводок длиной 3 или 4.5 метра от бренда Petkit позволит вашему любимцу свободно бегать, не теряя контакта с вами.

Ошейник

Ошейник «Матрица» от Triol — идеальное сочетание прочности и стиля. Не растягивается, не впитывает грязь и запахи, устойчив к погодным условиям и износу.

А специально для собак, склонных к тяге, там же представлен ошейник-мартингейл. Мягкий нейлон не давит на шею и сразу возвращает исходную форму при прекращении тяги.

Колокольчик

Легкий звон колокольчика поможет вам не потерять из виду вашего питомца, особенно в шумных местах. Для более интенсивного звука можно прикрепить два или три колокольчика.

Жетон с адресом

Двусторонний металлический жетон с именем и вашими контактными данными – важная деталь для безопасности питомца. В случае, если ваша собака потеряется, нашедший ее человек сможет легко связаться с вами и вернуть любимца домой.