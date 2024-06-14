Уникальное приспособление для прополки огорода для дачников

Старое ведро может облегчить огородникам процесс прополки грядок, утверждает автор YouTube-канала «Генератор идей». Для этого необходимо будет срезать у него дно и прикрепить на это место сетку из проволоки с небольшими ячейками.

По данным канала, земля, которая остается на корнях растений, будет проваливаться в ячейки. Таким образом сохраняется грунт, а сорняки займут меньше места.

Ранее стало известно, какое растение лучше не сажать на своем участке. Речь идет об очитке лидийском. Он способен засеять участок так, что не оставит другим растениям места для роста. Его корешки зарываются в землю и образуют сплетение, которое больше похоже на густой пласт войлока. Это приводит к нехватке питательных веществ у других растений и их усыханию.

До этого биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.

Эксперт Ксения Чашина рассказала, что не стоит убивать змей на дачном участке, поскольку запах падали привлечет еще больше новых особей. Чтобы избавиться от пресмыкающихся, она посоветовала скосить высокую траву, а также убрать залежи сухих веток, старые деревья и пеньки. После этого на участке следует поставить сетчатый забор.