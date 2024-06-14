Порода хаски: разновидности и характер собак

Хаски — общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных на Севере и способных тянуть упряжку. Они отличаются дружелюбным нравом, высоким интеллектом, выносливостью и преданностью. «Лента.ру» рассказывает, откуда появились хаски, сколько они стоят и как за ними ухаживать.

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Главное о породе

Вес: 16-28 килограммов Высота в холке: 50-60 сантиметров Средняя продолжительность жизни: 11-15 лет Стоимость: от 25 до 50 тысяч рублей и выше

История происхождения хаски

Считается, что предки современных хаски появились на Дальнем Востоке, где основным промыслом местных жителей была охота и рыбалка. Крупные собаки, произошедшие от волков, отличались большой выносливостью — могли перевозить людей в упряжках, стойко переносить холода и даже спать на снегу — и поэтому были незаменимы в суровых условиях.

С началом торговли пушниной хаски распространились в Сибири, а в 1908 году попали в Америку, где использовались для участия в гонках на упряжках. На Аляске они пригодились каюрам — погонщикам собачьих и оленьих упряжек. Название породы образовалось от слова huskimos, которым английские моряки называли эскимосов.

Всемирная гонка милосердия Широкую известность хаски получили в 1925 году, когда в аляскинском городе Ном, отрезанном от крупных населенных пунктов, разразилась эпидемия дифтерии. Необходимой для лечения сыворотки в городе не было, а доставить ее на вертолете не получалось из-за сложных погодных условий. В результате сыворотку решили доставить с помощью нескольких упряжек хаски, которые сменяли друг друга на всем пути от города Ненана, расположенного в 1085 километрах от Нома. Экспедиция из 20 каюров и 150 хаски преодолела расстояние всего за пять дней и успешно доставила лекарство, положив конец эпидемии. Впоследствии этот заезд назвали Всемирной гонкой милосердия.



В 1970-х годах хаски стали активно использоваться в США в качестве собак-компаньонов. Тогда же заводчики Е. Сили и Лорна Б. Демидофф вывели новый вид хаски — голубоглазую собаку черно-белого окраса, которая очаровала своей внешностью всех, включая судей на выставке. С тех пор главными козырями породы становятся внешний вид и дружелюбный характер, а не рабочая выносливость и неприхотливость. В 1990-е годы хаски получили популярность и в России.

Внешний вид хаски и физические особенности

Сибирский хаски

Самая популярная порода, выведенная от аборигенных собак в северо-восточной Сибири в начале прошлого века. Считается одной из древнейших. Рост сибирских хаски достигает 50-60 сантиметров, вес — 16-28 килограммов. Тело мускулистое и крупное, с широкой грудью, лапами среднего размера и близко посаженными треугольными ушами.

Особенность хаски — гетерохромия, редкое природное явление, при котором радужки глаз различаются по оттенку. Поэтому цвет глаз у этих собак может быть разным



Окрас, как правило, черно-серо-белый, белый, серебристо-белый, коричневый, рыжий или черный. Сейчас используется не только в качестве ездовой собаки, но и в качестве собаки-компаньона и поводыря; также часто демонстрируется на выставках.

Аляскинский хаски

Не признанная кинологами порода, произошедшая от сибирских хаски, аляскинских маламутов, немецких овчарок и аборигенных собак. Выводить таких псов начали на Аляске в начале XX века. Они задумывались как улучшенная версия сибирских хаски, и получились не такими красивыми, но гораздо более сильными и выносливыми. Аляскинские хаски достигают 65 сантиметров в высоту и весят 18-30 килограммов; их конечности крепкие и округлые, тело плотное и мускулистое. Окрас обычно белый, рыжий, серый или черный, шерсть прямая и жесткая.

Сахалинский хаски

Самые крупные представители вида (вес — 30-40 килограммов, рост — 52-66 сантиметров), выведенные коренными народами Сахалина и Приамурья. В XIX веке на Сахалине часто использовались для перевозки почты и ценных грузов, участвовали в антарктической экспедиции исследователя Роберта Скотта, иногда сопровождали людей на охоте. После Октябрьской революции власти решили, что содержание сахалинских хаски обходится слишком дорого, поэтому их разрешили продавать в Японию и даже отстреливать.

В результате в России таких собак осталось очень мало, сейчас они считаются практически исчезнувшим видом



Японский хаски (акита-ину)

Акита-ину были выведены на японском острове Хонсю и использовались в основном для охоты на диких зверей: кабанов, медведей, оленей. Чтобы избежать полного истребления непригодных к военной службе собак, поклонники породы скрещивали акита-ину с хорошо зарекомендовавшими себя помощниками военных — овчарками.

Рост акита-ину достигает 58-70 сантиметров, вес — 32-45 килограммов. Представители этой породы отличаются крупной широкой головой с небольшими стоячими ушами, пушистым хвостом и мощным телом с широкими задними лапами. По окрасу чаще всего бывают белыми, рыжими, светло-желтыми.

Кли-кай (мини-хаски)

Аляскинского кли-кая вывели в 1970-х годах американские заводчицы Линда Сперлен и Линда Грегори. Изначально они занимались разведением этой породы исключительно для себя, в частном порядке, однако в 1988 году разрешили другим заводчикам и клубам тоже выводить кли-каев. В 1995 году порода была официально признана Американской ассоциацией редких пород, а в 1997-м — Американским объединенным клубом собаководства.

Кли-кай — небольшая собака весом 4-10 килограммов и ростом максимум до 42 сантиметров. Внешне она напоминает как хаски, так и шпица; конечности у нее тонкие, тело прямое, но не очень мускулистое. В отличие от своих более крупных собратьев, кли-кай может запросто жить в квартире и обходиться без долгих прогулок.

Характер хаски

Контакт с людьми

Все собаки, относящиеся к породе хаски, общительные и ласковые животные, очень любят своих хозяев. Они всегда готовы отправиться на прогулку, поиграть или даже просто составить компанию перед телевизором.

Хаски любят маленьких детей, но могут ненароком толкнуть их, поэтому малышей не стоит оставлять наедине с четвероногими



В отношении незнакомых людей хаски редко проявляют агрессию: в роли сторожевого пса они не очень успешны.

Контакт с животными

С другими собаками представители этой породы обычно не конфликтуют, но на остальных животных дружелюбность может не распространиться. Дело в том, что по характеру сибирский хаски — все же охотник, поэтому с кроликами, морскими свинками, хомяками и даже кошками их лучше на одной территории не держать.

Уход и содержание хаски

Свое место

Когда в доме появится щенок, рекомендуется выделить ему отдельное место с мисками для воды и еды и лежанкой, чтобы он мог отдыхать там. Позаботьтесь о том, чтобы рядом не было горшков с цветами, потому что хаски обожают копаться в земле.

Прогулки

Не забывайте регулярно гулять с хаски: собакам этой породы важны физические нагрузки и активные игры — это помогает поддерживать их тонус, а также укрепляет связь с хозяином.

Шерсть и когти

Чему стоит уделять особое внимание, так это длине когтей и шерсти — когти нужно подстригать сразу по мере отрастания, а шерсть вычесывать раз в неделю (в период линьки — ежедневно). Часто купать хаски необязательно; достаточно протирать лапы после прогулок. Устраивать банный день можно, если питомец слишком сильно испачкался. Важно: мыть хаски можно только специальными средствами для животных.

Чем кормить

Лучше сразу определиться с рационом, который вы выберете для своего хаски: либо сухой корм, либо натуральные продукты. Смешивать эти два типа питания не рекомендуется, поскольку это может привести к заболеваниям ЖКТ у вашего питомца.

С выбором сухого корма, скорее всего, проблем не будет — сейчас существует много вариантов для собак разных возрастов и телосложений, а также для псов с различными заболеваниями, в том числе с аллергией.

Если вы решите кормить своего хаски обычными продуктами, позаботьтесь, чтобы среди них обязательно было мясо (говядина, телятина, крольчатина, птица); также можно добавить рыбу, овощи и субпродукты в небольшом количестве.



Еду со своего стола хаски лучше не предлагать — соленые, копченые, острые и сладкие блюда вредны для собак.

Проблемы со здоровьем

В целом хаски отличаются крепким здоровьем, поэтому при правильном уходе особых проблем возникнуть не должно.

Как и все собаки, хаски могут подцепить экто- и эндопаразитов, например, блох и клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Чтобы этого не случилось, важно постоянно следить за гигиеной животного и осматривать его кожу и шерсть после прогулки.

Стоит также проверить родословную хаски перед покупкой: эти собаки могут быть подвержены генетическим заболеваниям, например, диабету или болезни щитовидной железы. Некоторые хаски могут страдать эпилепсией.

У взрослых хаски часто диагностируют артериальную гипертензию, которая может приводить к заболеваниям глаз.

Воспитание и дрессировка хаски

Существует мнение, что воспитанием хаски стоит начинать заниматься, только когда щенку исполнится два-три месяца, однако эксперты питомника Husky Fund придерживаются другой точки зрения. По их словам, даже самый маленький щенок способен запомнить свое имя и основные правила поведения, поэтому лучше начать обучение с первых дней жизни.

О чем важно помнить?

Установите доверительный контакт. Не следует надевать на собаку ошейник, как только она переступает порог дома, и сразу включать тон дрессировщика. Дайте новому жильцу время освоиться, погладьте его, покажите, что он в безопасности. Приучайте его к своему голосу и присутствию постепенно, не пугайте его резкими замечаниями и агрессивной жестикуляцией, и вскоре он станет вам верным другом. Научите питомца сохранять порядок. Хаски — одни из самых активных собак. Если вовремя не приучить их к порядку, ваш дом превратится в хаос. Особенно опасное время — когда хозяина нет дома: собака начинает скучать и играть с вещами, которые пахнут человеком. Чтобы избежать этого, пользуйтесь специальными спреями, запах которых отпугивает собак, и решительно пресекайте все попытки питомца посягнуть на ваши вещи. Проводите занятия регулярно. Щенки быстро адаптируются к условиям, в которых оказываются, главное — систематичность. Не делайте большой перерыв в занятиях, иначе маленький хаски забудет все, чему научился раньше. Выберите день на неделе, когда вы посвящаете время дрессировке и воспитанию, и не отходите от графика. В идеале выделяйте по 15-20 минут каждый день на повторение команд. Не перенапрягайте собаку. Придерживайтесь графика, но не переусердствуйте с тренировками. Щенкам трудно долгое время удерживать внимание. Не затягивайте дрессировку и давайте хаски время на отдых. Внимательно относитесь к наказаниям. Наказывать питомца стоит только за серьезные проступки, и лучше всегда делать это голосом. Хаски — умные собаки, они хорошо понимают настроение человека по интонации, поэтому повышения голоса обычно бывает достаточно. Однако, если вы решили отругать хаски, важно идти до конца и не кидаться жалеть собаку, как только она начнет строить вам глазки. Бить собаку ни в коем случае нельзя.