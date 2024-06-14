Что может спасти от шершней

Многие дачники уезжают на свои участки не только ради богатого урожая, но и для того, чтобы отдохнуть. Однако надоедливые и опасные насекомые могут испортить все впечатления от прекрасного отдыха.

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Одним из таких гадов является шершень, яд которого может быть опасен для человека. С этим насекомым можно легко бороться естественными способами У них очень чувствительное обоняние, и им не нравятся растения с резким запахом. К таковым относятся мята, тимьян, чеснок, пижма и эвкалипт.

При этом, чтобы создать ловушку для шершней, не обязательно выращивать эти растения. Вам понадобится одна литровая пластиковая бутылка, веревка и несколько ингредиентов для приманки.

У бутылки нужно отрезать верх на 2/3 ее высоты, перевернуть емкость и вставить воронкой внутрь. По бокам сделать два отверстия, чтобы можно было разместить в саду. В емкость влить 500 мл пива, добавить чайную ложку сахара и повесить бутылку с содержимым на веревке в месте, где чаще всего летают шершни, рассказала лайфхакер Ирина Полянская.

Ранее цветовод Елена Литвинова рассказала, что одна из эффективных подкормок для герани изготавливается на основе чеснока, который насыщен фосфором и кремнием. Именно они отвечают за запуск бутонизации цветущих растений.