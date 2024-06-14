Эксперты рассказали, как спасти урожай от испанских слизней

РИАМО: пока слизни не добрались до вашего огорода, посыпайте периметр слоем золы. В Москве и области обнаружили испанских слизней. Они выглядят как крупные улитки яркого окраса, но без раковины. Эти моллюски представляют опасность для человека и для урожая. Людям достаточно не брать их в руки, а если уж это случилось, то тщательно потом помыть руки водой. Разбираемся, как защитить посадки.

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Чем опасны слизни для огорода

Как сообщил портал РИАМО, испанские моллюски — одни из самых вредоносных в Европе. Они прожорливы и уничтожают всё, что видят, вплоть до корней и семечек. За сутки они смогут съесть такое количество пищи, которое будет превышать их вес в несколько десятков раз.

Понять, что слизни завелись на огороде, можно по прозрачным, похожим на полиэтилен дорожкам из слизи. На растениях вредители оставляют характерные ямки и дырочки с неровными краями.

Как бороться со слизнями

Если они пока не добрались до огорода, посыпьте периметр золой. По ней они не смогут передвигаться. Вместо золы сгодится также горчичный порошок, кукурузная мука или смесь табачной пыли с гашёной известью.

Ещё вдоль забора можно посадить лук или чеснок — их запах отпугнёт непрошеных гостей. Слизни любят оседать во влажных местах, поэтому не допускайте на участке зарослей сорняков, строительного мусора и завалов спиленных веток.

Если слизни уже с вами, то лучший способ — ручной сбор в ведро с солёной водой или керосином. Уничтожить моллюсков можно также в кипятке, морозилке или азотном удобрении. Чтобы было проще найти вредителей, можно сделать ловушки из влажных листов картона, мокрой мешковины или листьев лопуха. Слизни обязательно «прибегут» на «водопой». При ручном сборе собирать нужно и яйца слизняков. Есть также специальные магазинные препараты для борьбы с ними.

О том, чем может закончиться встреча с испанским слизнем для человека, «Секрет» рассказал тут.