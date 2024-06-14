Эксперты рассказали, как обезопасить собаку на отдыхе у воды

В жаркую погоду москвичи часто выезжают к водоемам, взяв с собой домашних питомцев, однако там животных может поджидать немало опасностей. О правилах, которые следует соблюдать на прибрежных территориях, рассказали в столичном комитете ветеринарии.

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По словам экспертов, купать питомцев на общественных пляжах запрещено. Животных лучше держать на поводке и обеспечить им тень, чтобы уберечь от теплового удара. Помимо этого, домашним любимцам не стоит пить из водоема — необходимо взять с собой побольше питьевой воды.

Кроме того, хозяевам не рекомендуют пускать собак купаться в местах со слишком крутыми берегами или сильным течением. Питомец может быстро устать и не суметь выбраться из воды.

Специалисты отмечают, что с собаками не стоит гулять в прибрежной растительности, например в камыше, рогозе или ирисе. Там могут обитать дикие животные — переносчики болезней, передает официальный сайт мэра Москвы.

Многие животные тяжело переносят жаркую погоду. О том, как помочь питомцу справиться с тепловым ударом или вовсе не допустить его, рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

Москвичам напомнили, что диким животным и птицам, которые обитают в столице, не требуется помощь в жаркую погоду. Они умеют переносить жару благодаря водоемам. Также пернатые и звери могут прятаться от солнца в тени парков.