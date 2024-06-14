Названы правила оформления интерьера квартиры

Отказ от остромодных решений в пользу нейтральных оттенков, а также сочетание в дизайне вещей из разных времен позволят создать всегда актуальный интерьер, который не потребует регулярных перемен. Об этом «Ленте.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

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«Безусловно, за модой и современными решениями стоит следить, но если при обновлении сезонного гардероба затраты не такие значительные, то интерьерные решения могут серьезно ударить по кошельку. Именно поэтому я рекомендую отдать предпочтение современной классике», — посоветовала Кузнецова.



По ее словам, такой интерьер не устаревает и долго остается актуальным. Это касается как крупных покупок вроде кухни, так и мягкой мебели, которую в любое время можно просто перетянуть новой тканью.

Также, по мнению эксперта, в отделке помещения важно выбирать более нейтральные оттенки.

Светлые оттенки не только станут правильным решением для интерьеров на долгие годы, но и позволят хозяевам акцентировать внимание на более важных деталях дизайна: мебели, текстиле или аксессуарах. Рекомендую до чистового ремонта сделать выкрасы, если речь о покраске стен, и определить тот самый, который и станет удачным фоном. Если же вы предпочитаете обои, то остановите свой выбор на решениях без ярко выраженных принтов или фактуры Ксения Кузнецова дизайнер



Чтобы создать неустаревающий интерьер, дизайнер также посоветовала сочетать вещи из разных поколений. Умелое сочетание мебели и предметов декора из разных времен, по мнению Кузнецовой, позволит одновременно сделать интерьер неповторимым и скрыть его реальный срок эксплуатации.

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