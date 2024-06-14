Почему горячие блюда нельзя ставить в холодильник

Если вы будете часто ставить в холодильник горячее, не дав ему остыть, то вот какие последствия вас ждут.

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Нарушение температурного режима холодильника. Когда в холодильник вы ставите горячие блюда, то температура в нём на какое-то время повышается. Из-за этого работать он долго и качественно уже не будет.

Изнашивание компрессора. Именно от него зависит охлаждение продуктов в холодильнике. Если регулярно ставить в холодильник что-то горячее, то компрессору придётся работать активнее и изнашиваться он станет быстрее.

Повреждение полок и стенок. Чаще всего стекло и пластик, из которых они сделаны, чувствительны к высоким температурам. Они могут треснуть или деформироваться.

Образование инея и наледи. Из-за этого повышается расход электричества, ускоряется износ бытовой техники. Также из-за этого периодически придётся размораживать холодильник.

Быстрая поломка капиллярной трубки. Эта деталь участвует в подаче хладагента. При поломке вам потребуется срочный и дорогостоящий ремонт.

Возможная разморозка продуктов. Из-за нарушения температурного режима в холодильнике начинают размораживаться другие продукты.

Быстрая порча соседних продуктов. Известно, что чем выше температура еды, тем быстрее она отдаёт тепло. С этим процессом особенно плохо справляются слабые холодильники.

Неконтролируемый расход электроэнергии. Чтобы вернуться к оптимальной температуре, холодильник, когда в него поставили горячее, тратит больше электричества и начинает работать активнее.