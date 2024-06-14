Почему цветы и фрукты нельзя класть рядом, мнение эксперта

Если фрукты поместить рядом с цветами, то последние будут быстро увядать. Вот с чем это связано.

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Фрукты при созревании выделяют этилен. Он призван стимулировать рост растений.

При этом он препятствует поступлению ауксина, который нужен для прорастания зелёного ростка, контролирует у растения питание, укрепляет стебли. В результате при воздействии этилена у растения плоды состариваются, листья и цветки опадают.

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Действие этилена также зависит от растения. Например, сорванные яблоки вырабатывают этот гормон очень быстро. То же самое касается груш, бананов, абрикосов.

Из-за влияния этилена у цветов могут опадать лепестки, вянуть и осыпаться листья, утрачивать насыщенность и яркость цвет. В результате цветы в целом погибают быстрее.