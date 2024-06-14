Агроном рассказал, как ливни и жара влияют на посадку

Тля сожрет всё: о влиянии ливней и жары на посадки рассказал агроном Мармулев
График полива посадок после обильных ливней
Дней пять растения можно не поливать, при этом запаса влаги хватит на две недели, считает ученый агроном. При таком усиленном режиме полива и нехватки кислорода у растений образуются только поверхностные корни. Эксперт советует срочно прорыхлить посадки.
«Взрыхлить все, что можно. Я недавно был на полях – кислорода не хватает почве. Она сейчас как бетон. Приехал вчера на дачу, а там уже опять люди грядки поливают – я уже смеюсь: черви все вылезли из земли, сейчас шахтеры повылазят», – смеется Мармулев.
По словам ученого, больше всего от избытка осадков и жары могут пострадать тыквенные и пасленовые культуры: тыквы, кабачки, томаты, баклажаны и перцы. Хотя в целом посадки в открытом грунте сейчас в отличном состоянии – «надо только прорыхлить и несколько дней не вспоминать о них».
Жара плохо скажется на тепличных помидорах, предупреждает эксперт – томаты могут не завязаться, а соцветия осыпаться – пальца от жары стала стерильной.
Срок обработки растений от болезней и вредителей
Самая большая опасность сейчас для дачных посадок – болезни и вредители. В условиях жары и большой влажности активизируется крестоцветная блошка и тля.
«Тля вообще попрёт. Колорадский жук выйдет в ближайшее время, правда, я прогнозирую, что его мало будет. Он сильно вымерз еще в позапрошлом году и пока не восстановился. Сохранилось процентов 20 популяции», – объяснил агроном.
По словам Алексея Мармулева, сейчас когда большая часть плодовых и ягодных уже отцвели – самое время обработок от болезней и вредителей. Нельзя применять химические препараты только на созревающей жимолости и цветущей землянике. «А яблони, груши, та же смородина – там ничего страшного не будет. Срок ожидания после обработки – максимум 20 дней».
Дачная посевная кампания уже практически завершена – только редьку, дайкон, репку и пекинскую капусту надо будет посеять в первых числах июля.
Какой урожай ждать в сезоне-2024
В Сибири начинает созревать первая жимолость. По словам заведующего кафедрой земледелия НГАУ, жимолости в 2024 году будет мало, независимо от погодных условий – осень была слишком дождливая, плодовых веток, так называемых плодушек, завязалось слишком мало.
«Жимолость нынче средненькая, средненькая будет и малина – весной на солнце много побегов высохло, земляника пострадала, но поздние сорта сейчас цветут отлично. Яблоня пострадала крупноплодная – большого урожая не будет», – предупредил Алексей Мармулев.
По словам ученого, очень хорошо в этом году завязались яблочки полукультурки – урожай будет очень хорошим.
Напомним, высадить всю рассаду и завершить дачную посевную кампанию потомственные садоводы планируют
. В старину православным праздником отмеряли сроки сева. В этом году Троица выпадает на 23 июня.