Агроном рассказал, как ливни и жара влияют на посадку

График полива посадок после обильных ливней

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Дней пять растения можно не поливать, при этом запаса влаги хватит на две недели, считает ученый агроном. При таком усиленном режиме полива и нехватки кислорода у растений образуются только поверхностные корни. Эксперт советует срочно прорыхлить посадки.

«Взрыхлить все, что можно. Я недавно был на полях – кислорода не хватает почве. Она сейчас как бетон. Приехал вчера на дачу, а там уже опять люди грядки поливают – я уже смеюсь: черви все вылезли из земли, сейчас шахтеры повылазят», – смеется Мармулев.



По словам ученого, больше всего от избытка осадков и жары могут пострадать тыквенные и пасленовые культуры: тыквы, кабачки, томаты, баклажаны и перцы. Хотя в целом посадки в открытом грунте сейчас в отличном состоянии – «надо только прорыхлить и несколько дней не вспоминать о них».

Жара плохо скажется на тепличных помидорах, предупреждает эксперт – томаты могут не завязаться, а соцветия осыпаться – пальца от жары стала стерильной.

Срок обработки растений от болезней и вредителей

Самая большая опасность сейчас для дачных посадок – болезни и вредители. В условиях жары и большой влажности активизируется крестоцветная блошка и тля.

«Тля вообще попрёт. Колорадский жук выйдет в ближайшее время, правда, я прогнозирую, что его мало будет. Он сильно вымерз еще в позапрошлом году и пока не восстановился. Сохранилось процентов 20 популяции», – объяснил агроном.



По словам Алексея Мармулева, сейчас когда большая часть плодовых и ягодных уже отцвели – самое время обработок от болезней и вредителей. Нельзя применять химические препараты только на созревающей жимолости и цветущей землянике. «А яблони, груши, та же смородина – там ничего страшного не будет. Срок ожидания после обработки – максимум 20 дней».

Дачная посевная кампания уже практически завершена – только редьку, дайкон, репку и пекинскую капусту надо будет посеять в первых числах июля.

Какой урожай ждать в сезоне-2024

В Сибири начинает созревать первая жимолость. По словам заведующего кафедрой земледелия НГАУ, жимолости в 2024 году будет мало, независимо от погодных условий – осень была слишком дождливая, плодовых веток, так называемых плодушек, завязалось слишком мало.

«Жимолость нынче средненькая, средненькая будет и малина – весной на солнце много побегов высохло, земляника пострадала, но поздние сорта сейчас цветут отлично. Яблоня пострадала крупноплодная – большого урожая не будет», – предупредил Алексей Мармулев.



По словам ученого, очень хорошо в этом году завязались яблочки полукультурки – урожай будет очень хорошим.

Напомним, высадить всю рассаду и завершить дачную посевную кампанию потомственные садоводы планируют

до наступления Троицы

. В старину православным праздником отмеряли сроки сева. В этом году Троица выпадает на 23 июня.