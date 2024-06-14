Как правильно посадить топинамбур?

Топинамбур, также известный как земляная груша, – полезный и неприхотливый корнеплод. Он богат витаминами, минералами и другими необходимыми для организма веществами. Как правильно сажать этот овощ, рассказала Общественная Служба Новостей.

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Сажать топинамбур можно и осенью, и весной. В первом случае важно успеть за две недели до наступления морозов, весной нужно дождаться после полного прогрева почвы.

Место для посадки лучше выбирать хорошо освещенное с нейтральной или слабощелочной почвой. Землю необходимо перекопать, внести компост и удобрение с калием и фосфором. При посадке надо следить, чтобы расстояние между клубнями составляло около 40 сантиметров, а между рядами – 60-70 сантиметров. После посадки клубни нужно присыпать смесью почвы и костной муки. В поливе топинамбур почти не нуждается. Вода может понадобиться ему только в период засухи.

Ранее сообщалось, что голубику нужно сажать в солнечных, защищенных от сильных ветров местах. Поэтому при посадке необходимо избегать низин и заболоченных участков, в них у кустиков может начать гнить корневая система.