Как вырастить люпины: посадка и уход

Люпины — яркие и красивые растения, которые зацветают уже в начале лета. В дикой природе встречаются на лугах, в расселинах скал, даже в песках пустынь. Культурные виды используются для украшения садов, а еще для обогащения почвы и как корм для домашнего скота. «Лента.ру» рассказывает, как посадить люпины, какие есть секреты в выращивании этого растения и какие болезни и вредители для него опасны.

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Что это за растение — люпин

Люпин — однолетние и многолетние растения из семейства бобовых, представлены кустарниками и полукустарниками. Название происходит от латинского слова lupus, что в переводе означает «волк», а в народе это растение еще называют «волчьи бобы».

Почему люпины связывают с волками? Есть несколько разных теорий, почему люпин назвали в честь волка. По одной из них, в средневековой Европе люди верили, что ведьмы варят из этого растения оборотное зелье: если выпить его, то можно превратиться в волка. Менее магическая теория гласит, что растение назвали в честь волка, потому что эти животные неприхотливы и могут жить даже в самых стесненных условиях, впроголодь. Люпины так же не требовательны к условиям и даже в песках цветут пышно и мощно. А еще стручки с семенами люпина вызывают ассоциации с волчьим хвостом.



Как выглядит люпин

Люпин в высоту может достигать 100 сантиметров. Окраска цветов, собранных в крупные соцветия-кисти, зависит от вида: фиолетовые — самые распространенные, также часто встречаются лиловые и розовые оттенки. Реже бывают люпины белого цвета, кремовые и лимонные. Наименее распространенный вариант — алый.

После того как люпин отцветет, на месте лепестков появляются пушистые стручки, в которых хранятся семена. Когда они дозревают, люпин раскрывает эти стручки, чтобы семена разлетелись.

Где люпин растет в природе

В дикой природе люпины распространены в Северной Америке — на территории от Аляски до Патагонии представлено около 200 видов. И всего 12 видов встречается в средиземноморско-африканском регионе.

Люпин устойчив к засухам, поэтому ему комфортно в пустынях и около них: в Калифорнии, Аризоне, Техасе и даже в Сахаре.

Декоративные люпины

Культурные виды люпина Великобритании, а потом и во всем мире люпины стали любимы у садоводов — как профессиональных, так и любителей. И особенно за то, что цветут они обильно и в конце лета, когда многие другие цветы уже увядают.

Люпин: в чем опасность? За пределами облагороженных людьми садов люпин превращается в растение-агрессора, которое размножается, стремительно захватывая большие пространства, подавляя и выживая из естественной среды обитания другие виды флоры. Кроме того, некоторые виды люпина содержат в своих листьях и корнях алкалоиды — органические соединения, которые могут влиять на нервную систему. Поэтому для скота на выпасе дикий люпин опасен. Российские селекционеры вывели низкоалкалоидные виды этих растений: они не представляют опасности для человека и подходят в качестве корма скоту как в свежем, так и в сушеном виде.



Декоративные люпины бывают многолетними и однолетними. К многолетникам относятся, например:

«Принцесса Юлиана»; «Минарет»; «Сплендит»; «Априкот»; «Майн Шлосс»; «Бург Фройлин».

К однолетним относятся сорта:

«Люпин изменчивый» (окрас его цветов меняется по мере распускания); «Хартвега»; «Карликовый»; «Мелколистный»; «Узколистный»; «Гибридный».

Где используется люпин

Люпин хорош не только как декоративное растение, он полезен в огородном хозяйстве. Это идеальный сидерат: он обогащает почву азотом и фосфором не хуже любого органического удобрения.

Также существует кормовой люпин — например, люпин белый Мичуринский: его заготавливают для скота в виде зерна, сена и силоса, муки, а также дают просто в свежем виде



Правила посадки и ухода за люпином

Люпины размножаются семенами, рассадой или черенкованием. Важно помнить главные правила посадки этого растения вне зависимости от того, какие способы размножения вы выбираете.

Нужно выбрать хорошо освещенный участок — если поместить люпины на клумбы в тени деревьев или других кустарников, они вырастут слабыми. Люпины лучше растут на супесчаном или суглинистом грунте. Почва должна быть слабощелочной или слабокислой. Если слишком кислый грунт, лучше внести известковую или доломитовую муку (5 килограммов на квадратный метр). А при защелачивании почвы — торф (5 килограммов на квадратный метр). При посадке семенами на рассаду или в открытый грунт почву можно обогатить мукой из перемолотых клубней старых люпинов — это позволит ускорить рост азотпоглощающих бактерий, от этого корни будут расти лучше. Если вы выращиваете люпин на месте, где уже год назад сидели люпины, цвести он может хуже и принести меньше семян. По правилам севооборота однолетники можно сажать на то же место только через три года. А лучше всего люпин будет расти на месте, где в минувшем году росли злаковые.

Семенами

Люпин можно посадить семенами в открытый грунт. Делают это весной или осенью, в межсезонье, когда не слишком жарко, но и не слишком морозно.

Выращивать люпины из семян в центральной части России лучше в апреле, но можно посеять их и под зиму — в октябре или начале ноября



Как посеять люпины под зиму

Семена люпинов устойчивы к перепадам температуры, поэтому можно сажать их прямо перед зимним сезоном. Единственное требование — чтобы всходы вдруг не замерзли из-за неожиданных аномальных холодов, нужно прикрыть их слоем торфа.

У люпинов мощная корневая система, поэтому нужно заложить достаточно места: семена высевают на расстоянии 30-50 см друг от друга



Прорастут люпины только весной, когда снег полностью сойдет. А первое цветение начнется в начале августа.

Весенний посев люпинов

Весной посадить люпины также еще не поздно, главное — успеть до жары. Оптимально сделать это в конце марта, если весна наступила рано, либо в апреле.

Как и в случае с зимними посадками необходимо выдержать расстояние в 30-50 сантиметров между растениями. На грядке под люпины можно смешать торф и песок.

Рассадой

Высаживание через рассаду — наиболее предпочтительный вариант: нет рисков, что семена не взойдут.

Люпины на рассаду стоит высевать в ящик смеси из дерновой почвы, торфа и песка в соотношении 2:1:1 в начале марта



Сажать люпины на рассаду лучше в отдельные стаканчики, либо рядами, на расстоянии 10 сантиметров между семенами. Первые всходы появятся уже через одну-две недели.

Держать рассаду до всходов лучше в теплом месте, накрыв сверху влажной марлей, пленкой или стеклом, чтобы удерживать влагу и не допускать пересыхания.

Покупая семена люпинов определенного неклассического цвета — например, белого или красного, не рассчитывайте, что все растения из пачки будут соответствовать вашим ожиданиям. Фиолетовый и розовый цвета у люпинов являются доминантными, поэтому могут проявляться в следующих поколениях



Высаживать сеянцы в грунт стоит уже после того, как у растений сформировались два-три листа. Долго растить люпины дома не стоит: у них длинный мощный корень, и в условиях тесного горшка или ящика он может сломаться.

Пересаживать рассаду люпинов в открытый грунт нужно вместе с комом земли. И главное — делать это в стабильно теплую погоду — морозов это растение не боится, но для него губительны погодные скачки из плюса в минус и обратно



Черенкованием

Способ размножения люпинов черенкованием работает только с растениями-многолетниками. Проводить процедуру нужно весной. Для этого необходимо срезать часть растения — побег с почкой и участком корневой шейки (участок на три-четыре сантиметра выше начала корней).

Посадить этот побег нужно в смесь торфа и песка, либо в песчаную почву и обильно полить водой. Держать растение нужно всегда во влажном состоянии, но нельзя допускать переувлажнения — будущий люпин не должен «плавать» в луже из песка и воды. Если сделать все правильно, через две-три недели у побега появятся первые корни. Тогда можно будет оставить растение дальше укореняться на этом месте, а можно выкопать и пересадить в клумбу по общим правилам — чтобы растения находились на достаточном расстоянии друг от друга.

Чем подкормить люпины

Удобрять стоит люпины-многолетники со второго года жизни, делать это рекомендуется каждый год по весне.

Для подкормки люпинов нужно выбирать удобрения без азота в составе. На корневой системе этих растений живут бактерии, которые сами вырабатывают достаточно азота в почву



Например, можно использовать смесь из 20 граммов суперфосфата и 5 граммов хлористого калия. Удобрение подсыпается под куст в сухом виде, после чего почву надо хорошо разрыхлить граблями и после этого уже полить, причем теплой водой, чтобы гранулы начали растворяться.

Через неделю после подкормки куст следует окучить.

Болезни и вредители, опасные для люпинов

Болезни

Люпин — растение с относительно надежной иммунной системой, но и его могут поразить болезни:

Гниение

Одна из самых опасных — гниение корней. Появляется, если чересчур обильно поливать куст водой или дополнительно увлажнять люпин после дождя. Но также корневая гниль — это присоединение грибка.

Решение: Люпины тяжело переносят повреждение корней. В этом случае зараженное или начавшее гнить от перелива растение лучше выкорчевать.

Мозаика

Мозаика — вирус, поражающий листья. При нем на листовых пластинах появляются пятна бледно-зеленого или желтого, иногда белого цветов. Мозаика ослабляет защиту клеток растения, из-за этого оно может подхватить еще больше болезней и в конце концов погибнуть.

Решение: Основным переносчиком мозаики является тля. Поэтому для решения проблемы нужно удалить пораженные листья и обработать растение инсектицидами.

Ржавчина

Ржавчина — это поражение листьев кустарника ржавчинным грибком. Ее легко распознать: листья участками покрываются пятнами, похожими на ржавый металл. Этот грибок значительно снижает урожайность растений, а в случае с люпином может помешать образованию и распространению семян.

Решение: Для того чтобы избавить растение от ржавчины, нужно удалить поврежденный участок и обработать весь куст целиком фунгицидами.

Фузариозное увядание

Фузариоз, фузариозное увядание или сухая гниль — опасное для растений заболевание, которое вызывается грибком. Сначала на кусте появляются серо-коричевые пятна — как на листьях, так и на цветах. На ощупь растение становится трухлявым, шелушится под пальцами или может ощущаться сморщенным. Со временем все растение целиком становится легким и полым — оно истлевает изнутри.

Решение: Больное растение нужно удалить целиком и обработать соседние фунгицидами. Также придется собирать семена, если зараженный люпин уже успел их сбросить, иначе есть риск получить еще несколько заведомо зараженных кустов. А для того, чтобы предотвратить возникновение фузариоза, нужно протравливать семена фунгицидами еще до посадки.

Фомопсис

Второе название фомопсиса — серая пятнистость стебля. Это грибковое поражение, при котором стебли в кустарнике покрываются темно-серыми или бурыми пятнами.

Решение: Это очень заразная болезнь, придется удалить больное растение и, вероятно, соседние тоже. А остальные нужно тщательно обработать фунгицидами.

Вредители

Самое опасное время для люпина с точки зрения заражения вредителями — формирование бутонов. В них может поселиться тля, которая выедает цветы изнутри и не дает сформироваться стручкам с семенами.

После того как цветы распустились, навредить формирующимся стручкам может клубеньковый долгоносик — этот вредитель особенно любит бобовые, которые он выедает изнутри. Поселиться в стручках могут также личинки ростковой мухи.

Избавиться от вредителей можно при обработке кустов инсектицидным раствором — например, «Фендриксом» или «Фарватером».