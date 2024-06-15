Как отмыть унитаз в домашних условиях

Уборка в ванной комнате и туалете - не очень легкий и приятный, но неизбежный процесс. От чистоты в этих помещениях зависит не только настроение домочадцев, но и их здоровье. Ведь санузел с повышенной влажностью - идеальное место для развития патогенной флоры. Разберемся с экспертами, как отчистить короля санузла - унитаз.

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Виды загрязнений и причины их появления

Прежде чем говорить о чистящих средствах, разберем основные причины, способствующие загрязнению этой сантехники.

Известковый налет

Если в вашем регионе жесткая вода, то вам придется часто сталкиваться с этой проблемой. В состав водопроводной воды входит большое количество минеральных примесей, которые откладываются на поверхности унитаза в виде серовато-бурых пятен.

Причины:

высокая жесткость водопроводной воды;

протечка бачка.

Ржавчина

Ржавчина проявляется темно-рыжими потеками на стенках унитаза.

Причины этого:

ветхость водопроводных труб;

высокое содержание железа в воде;

протекание сливного бачка;

проржавевшие детали внутри бачка.

Мочевой камень

Мочевой камень образуется из минералов, содержащихся в человеческой моче. Если его вовремя не убирать, со временем на унитазе появится темный плотный налет.

Причины:

плохое смывание после посещения туалета;

недостаточная мощность смыва;

редкая чистка унитаза.

Для борьбы со всеми этими неприятностями существует много чистящих средств. Условно их можно разделить на бытовую химию и народные средства.

"Средства для чистки унитаза выпускаются в разных формах: жидкие гели, спреи, порошки, туалетные блоки. Наиболее эффективно, на наш взгляд, работают именно гелевые формы: их не нужно разводить водой, а при нанесении на поверхность они образуют густую пленку, которая позволяет удалить даже самые стойкие загрязнения. К слову, такие средства еще и экономят время, так как работают быстрее порошковых аналогов", - говорит директор производственного департамента сети химчисток "Диана" Елена Кулакова.



Лучшие способы отмыть унитаз от известкового налета

Народные средства

Самые эффективные народные средства для чистки унитаза от известкового налета:

Сода. Сода пищевая найдется в доме у любой хозяйки. Надо взять пачку соды, добавить немного воды, чтобы получилась кашица, нанести на поверхность унитаза и оставить на ночь. Можно добавить несколько столовых ложек уксуса. Утром протереть и смыть водой.

Кислоты. Уксусная кислота. Раствор 9%-й уксусной кислоты заливаем в чашу унитаза, закрываем крышкой и оставляем на ночь. Смываем большим количеством воды. Щавелевая кислота выпускается в виде порошка, продается в строительных магазинах. Ее разводят водой, чтобы получить 5%-й раствор, наносят на несколько часов и смывают водой.

Газировка. Многие знают о таком экзотическом средстве чистки унитаза, как кока-кола или спрайт. Дело в том, что в состав этих жидкостей входят разбавленные лимонная и ортофосфорная кислоты, что позволяет довольно эффективно бороться с налетом и мочевым камнем. Просто заливаем в унитаз 1,5-2 литра напитка, оставляем на полчаса-час и смываем водой.

Электролит. Эта жидкость знакома автолюбителям. Стакан средства надо залить в унитаз и оставить на 15 минут, смыть водой. Важно! Нельзя использовать, если у вас пластиковые трубы!

Лекарство. Редко применяемое средство - однохлористый йод, он продается в ветеринарных аптеках. Надо нанести средство на загрязненный участок на пару минут и смыть водой. Важно! Нельзя использовать, если у вас чугунные трубы или в конструкции унитаза есть алюминиевые элементы!

Бытовая химия

Лучшие средства бытовой химии, чтобы отмыть унитаз от известкового налета:

Средства на основе кислот

Если слой налета небольшой и довольно свежий, лучше пользоваться препаратами, содержащими органические кислоты - например, муравьиную. Это не наносит вреда сантехнике.

Если нужно отмыть очень серьезные и старые загрязнения, применяют средства на основе неорганических кислот - к примеру, соляной или фосфорной. Это очень агрессивный раствор, нельзя забывать о средствах защиты.

Если в помещении пластиковые трубы, пользоваться этим методом нельзя! Для пластиковых труб можно использовать ортофосфорную кислоту, она безопасна для этого материала. 150 г средства наливают в чашу унитаза и под ободок и оставляют на 15 минут, закрыв крышку унитаза.

Составы на основе щелочи. Они тоже отлично справляются с налетом. Это любое средство для прочистки канализационных труб. Этот способ тоже нельзя использовать при пластиковых трубах! Если же трубы железные или чугунные, средство наливаем в слив унитаза на пару часов и смываем водой.

Абразивные средства. "Пемолюкс", "Золушка", "Пемоксоль" и им подобные порошки отлично справляются со свежими загрязнениями. Однако не стоит ими увлекаться. При чистке порошками на поверхности унитаза образуются микроскопические поры и трещинки, куда налет будет откладываться быстрее.

Лучшие способы отмыть унитаз от ржавчины

"Ржавчина - это окисление металла. Окисление происходит из-за чрезмерного содержания железа и солей в воде. Ржавчина смешивается с водой и при сливе попадает на чашу унитаза. Если на эмали есть микротрещины, образуется "ржавый" налет. Его необходимо вовремя очистить, чтобы он не успел впитаться",- советует сотрудник ВсеИнструменты.ру Александр Чихринов.

Народные средства

Лучшие народные средства, чтобы отмыть унитаз от ржавчины:

Стиральный порошок. Если потеки ржавчины свежие, можно справиться с помощью обычного стирального порошка. Нужно посыпать поверхность унитаза любым порошком, оставить на полчаса-час, потереть ершиком и смыть.

Гидрокарбонат натрия (сода). Разводим полпачки соды с водой до кашеобразного состояния, чистим поверхность унитаза. Затем выливаем 20% уксусную кислоту (400 г) сверху и в слив. Кислота вступает в реакцию со щелочью, появляется пена, через десять минут ее можно смыть.

Лимонная кислота. Лимонная кислота не только поможет справиться с проблемой, но и ароматизирует помещение. Надо взять салфетку из натуральной ткани, смочить ее водой и посыпать порошком лимонной кислоты. Положить ткань на проблемные места на один-два часа. Потом ткань выбрасываем, трем ершиком и смываем водой.

Нашатырный спирт. Осторожно, едкий запах! Можно смешать нашатырный спирт с перекисью водорода (на ложку перекиси пять ложек нашатыря). Повторяем процедуры из предыдущего способа.

Если потеки ржавчины застарелые, можно использовать упоминавшиеся способы - кока-колу или электролит.

Бытовая химия

Все хлорсодержащие средства и препараты на основе кислот. Внимательно читайте в магазине состав средства и инструкцию.

Лучшие способы отмыть унитаз от мочевого камня

Народные средства

Лучшие народные средства, чтобы отмыть унитаз от мочевого камня:

Уксусная кислота. Она бывает концентрированная (70%) и разбавленная (20% и 9%). При работе с кислотой обязательно соблюдаем правила безопасности: нужно надеть плотные резиновые перчатки, накрыть емкость с кислотой крышкой, стараться не вдыхать пары. Стакан жидкости нагреваем до 40 градусов (ни в коем случае не доводим до кипения), заливаем в унитаз, накрываем крышкой и оставляем на четыре часа. Потом протираем ершиком и смываем большим количеством воды. Если брать 9% кислоту, можно добавить в нее поваренную соль (на стакан кислоты половина чайной ложки соли). Подогретым раствором мажем поверхность унитаза при помощи губки, закрываем крышку и оставляем на ночь.

Лимонная кислота. Лимонная кислота хорошо помогает от мочевого камня. В 10 литрах горячей воды растворяем 350 г лимонной кислоты, заливаем в колено унитаза и оставляем на три часа. Можно намочить салфетки этим раствором и положить под ободок унитаза на девять часов. После этого промываем все холодной водой.

Горчица. Необходимо смешать 2 столовые ложки горчицы с 2 ст. л. лимонной кислоты и 4 ст. л. крахмала, добавить немного воды и размешать до кашеобразного состояния. Обработать этим составом поверхность унитаза и оставить на полчаса. После этого хорошо потереть ершиком и смыть водой.

Сода. Сода хорошо справляется с мочевым камнем. Надо засыпать половину пачки соды в слив унитаза и под ободок и оставить на сутки. Если такой возможности нет, то хотя бы на ночь. Затем протереть ершиком и смыть водой.

Бытовая химия

Для решения этой проблемы лучше брать препараты в виде гелей, в состав которых входит лимонная и щавелевая кислоты.

Если отложения застарелые - тогда на основе соляной кислоты. Купить это средство довольно проблематично, соляная кислота продается в специализированных магазинах химреактивов либо на маркетплейсах. Соблюдая все меры предосторожности, в плотных резиновых перчатках кислотой смачивают кусок ткани и прокладывают ее под ободком унитаза, остатки средства заливают в колено унитаза. Обязательно надо закрыть крышку унитаза, оставить на 15 минут и смыть большим количеством воды.

Подготовка унитаза к чистке

Перед чисткой унитаза необходимо подготовиться к процедуре. Лучше перекрыть поступление воды в бачок и спустить его. Воду из слива желательно тоже удалить. Для этого можно использовать небольшую пластиковую бутылку или технический шприц.

Приготовьте все необходимые средства, наденьте защитную одежду. Обеспечьте доступ свежего воздуха в помещение, где будет проводиться обработка.

Техника безопасности при чистке унитаза химическими средствами

При работе с химическими веществами всегда необходимо соблюдать технику безопасности:

Работать нужно в плотных резиновых перчатках, можно надеть и резиновый фартук.

На лицо можно надеть респиратор или медицинскую маску, на глаза - строительные очки.

Необходимо обеспечить проветривание обрабатываемого помещения!

Если на участки тела все-таки попали брызги средств, нужно сразу промыть их большим количеством воды.

Желательно не смешивать несколько средств, поскольку они могут вступить с химическую реакцию друг с другом и испортить поверхность.

Не забывайте, какие средства нельзя использовать при определенных видах труб!

После окончания работы необходимо тщательно закрыть все препараты и убрать в недоступное для детей место.

Меры профилактики

Как говорится, проблему лучше предупредить, чем ликвидировать. Чтобы унитаз оставался белоснежным, необходимо:

мыть его один-два раза в неделю любым средством,

своевременно устранять все протечки, чтобы не появились подтеки ржавчины,

после каждого посещения туалета хорошо сливать воду, чтобы на поверхности унитаза не образовывался мочевой камень,

не выливать в унитаз жирные жидкости и кипяток.

В продаже имеются разнообразные средства, которые служат хорошей профилактикой загрязнениям. Это мыльные шарики, блоки, гелевые наклейки, таблетки для бачка и др. Эти средства смягчают воду, нейтрализуют щелочь, дезинфицируют поверхность, ароматизируют помещение. Их можно положить в бачок или прикрепить непосредственно к ободку унитаза или под него.

Если придерживаться этих несложных правил, унитаз долго будет радовать своей белизной и свежестью!