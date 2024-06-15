Почему кошка прячется под одеяло?

© Petstory

Порой домашние животные нас очень удивляют. Они используют привычные для людей вещи по-своему, такое поведение идет в разрез с установленными правилами. Хвостатые могут соорудить для себя из цветочных горшков лоток, есть бумагу и картон, делать «гнезда» из белья, воровать резинки для волос с непонятной целью, пить воду из аквариума для рыбок и спать в корзине для грязной одежды.

Сегодня мы выясним, почему кошка лезет под одеяло, и в каких ситуациях обязательно нужно вмешаться владельцу. Среди распространенных причин таких действий мы решили выделить игровое поведение, необходимость в спокойном отдыхе, привязанность к владельцу, желание согреться, попытку спрятаться от раздражителей и болезненное состояние.

Игровое поведение

Совсем маленькие, взрослые и даже пожилые кошки нередко остаются очень активными существами, которые не прочь поиграть. При этом игра не всегда предполагает обязательное наличие товарища или игрушек. Часто животные просто бегают по квартире, принимают причудливые позы, громко мяукают, залезают в различные места и прячутся под одеяло. Так они поддерживают свои мышцы в хорошей форме, улучшают настроение, имитируют охоту и уход от преследования, ну и, конечно, тратят «лишние» калории.

Желание отдохнуть

Некоторые питомцы выбирают укромные места для того, чтобы поспать или просто отдохнуть. Под одеялом довольно мягко, темно, тихо и тепло, что для некоторых животных является идеальным выбором. К тому же одеяло часто сохраняет запах владельца питомца, что само по себе успокаивает и расслабляет кошек. Но если животное постоянно лезет под одеяло, вам необходимо следить за тем, чтобы оно не страдало от дефицита кислорода, и на него никто не сел или не положил тяжелые предметы.

Общение с владельцем

Ласковые и контактные питомцы могут всюду следовать за любимым хозяином. В том числе, животное может залезать под одеяло, когда владелец спит или отдыхает. Такое поведение является признаком привязанности и укрепляет взаимоотношения между кошкой и человеком. Однако животные не могут спать всю ночь без движения, часто они спят по несколько часов и в перерывах уходят, чтобы заняться своими делами. Все это может нарушать сон хозяев и причинять им массу неудобств, из-за чего владелец вынужден искать варианты решения проблемы.

Прохладный микроклимат

Когда дома холодно, даже пушистые кошки могут мерзнуть и искать себе теплые места. Но особенно чувствительны к домашней температуре сфинксы и родственные им породы. В попытке согреться они могут забираться в шкафы с одеждой, залезать на обогреватели и кухонные плиты, жаться к другим питомцам и прятаться под одеяло. Замерзшие животные могут дрожать, пожимать лапы, щурить глаза и выглядеть вялыми, их кожа на ощупь холодная, особенно в зоне ушей, нередко, как у людей, хрипнет голос.

Стресс

В попытке снять напряжение и стресс животные ищут укромные места, где их оставят в покое и позволят отдохнуть. Громкий шум, гости, маленькие дети, перестановка мебели или навязчивые сородичи и собаки могут пугать и вынуждать кошку прятаться под одеяло. Любимцы в стрессе принимают напряженные позы, могут рычать, шипеть и проявлять агрессию другими способами, а некоторые, наоборот, выглядят потерянными и даже закрывают глаза от страха. Важно понимать, что насильно доставать из-под одеяла такого питомца не стоит.

Болезнь

Из-за плохого самочувствия, например, на фоне тошноты, болей в животе, лихорадки или проблем с артериальным давлением, коты могут искать себе тихие места, чтобы попытаться самостоятельно справиться с болью и дискомфортом. Большинство животных, так или иначе, скрывают болезненное состояние и не склонны делать попытки привлечь внимание хозяина. Из-за болезни кошки могут забиваться под диван или ванну, прятаться в шкафах или залезать под одеяло. Обычно такие питомцы выглядят очень ослабленными, отказываются от корма и даже не ходят в туалет.

Опасно ли для животного спать под одеялом?

Здоровые и физически сильные особи вряд ли рискуют, забираясь под одеяло, чтобы поспать или просто отдохнуть. Однако ослабленные болезнью и пожилые кошки, а также маленькие котята могут «потеряться» в складках ткани или не осилить вес покрывала и застрять. Плотные материалы часто не пропускают воздух, и животное может испытывать удушье при длительном пребывании под одеялом. К сожалению, некоторые питомцы были травмированы из-за того, что владельцы не знали об их нахождении в постели, сели на животное или положили что-то тяжелое сверху.

Случалось, что кошки страдали из-за того, что прятались под одеялом, в то время как люди складывали кровать или диван на дневное время и не проверили, есть ли там животное. Такое случается нечасто, однако, все же может приводить к печальным последствиям. Чтобы избежать подобных ситуаций, можно изначально не приучать питомца спать на кровати, а также организовать для него удобные места для отдыха.

Что предпринять владельцу?

Чтобы понять, почему кот прячется под одеяло и что с этим делать, мы предлагаем вам понаблюдать за питомцем и оценить его состояние, после чего следовать нашим советам: