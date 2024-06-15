Главные функции современных роботов-пылесосов

Наличием дома робота-пылесоса уже давно никого не удивишь. А вот тем, как эти технологии развиваются, – вполне. Производители продолжают прокачивать свои продукты, добавляя все новые и новые функции. Чему роботы-пылесосы научились за последние пять лет, расскажет технообозреватель Москвы 24 Андрей Рассказов.

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Камера и микрофоны

Современные роботы-пылесосы совмещают в себе сразу несколько функций, поэтому на многих новых или продвинутых аппаратах можно встретить камеры. Например, они есть как в дорогом пылесосе Bork V830 (стоит в районе 99 тысяч рублей и выше), так и в более бюджетном варианте Kitfort KT-589 (примерно от 22 тысяч). Объективы нужны не только чтобы получать изображение на смартфон и управлять пылесосом на расстоянии, но и для других житейских вопросов. Скажем, посмотреть, закрыто ли дома окно и выключен ли утюг.

А в некоторых моделях, кроме камеры, встроены микрофоны с динамиками. К таким относится, например, пылесос Dreame L10s Pro Ultra (от 70 тысяч рублей), который однажды был у меня на тесте. В итоге можно и уборку затеять, и за домом наблюдать в свое отсутствие, и, скажем, пригрозить своему питомцу через динамик, если он шкодит.

Продвинутые сканеры помещения

На сегодняшний день многие роботы-пылесосы имеют LiDAR-сенсоры, которые действуют по принципу локатора. Сигнал отправляется из инфракрасного лазера и возвращается на устройство с информацией, как далеко находится тот или иной предмет и какой он формы. И чем больше точек испускает такой аппарат, тем точнее сведения.

Например, у меня был робот-пылесос Honor Choice R2 Plus (цена – примерно 25 тысяч рублей), в который встроен подобный сенсор. Он видел стены, но регулярно врезался в ножки мебели и мелкие предметы. У модели подороже – Roborock S8 Pro Ultra (от 100 тысяч и выше) – более продвинутые сенсоры, намного лучше определяют пространство и препятствия вокруг. Причем этот пылесос, а также Dreame L10s Pro Ultra еще и строит в приложении 3D-карту помещения: помогают камеры. Там отображается реальное положение стен и предметов мебели, что, конечно, повышает качество уборки.

Умный дом

Почти все современные пылесосы способны работать с голосовыми ассистентами. Причем делать это могут аппараты, условно, и за 15, и за 150 тысяч рублей. Достаточно сказать умной колонке или смартфону "запустить пылесос", и он начнет уборку.

Однако в прочем функционале могут быть отличия. Например, Dreame L10s Pro Ultra голосом можно не только запускать, но и останавливать, а также ставить на паузу. По умолчанию же он проводит уборку по последней использованной настройке. Подобные опции есть не у каждого аппарата.

В общем наличие голосового управления – отличный плюсик в "карму" устройства. Однако определять, хороший пылесос или не очень, лучше по более объективным признакам.

Фишки в уборке

Способности современных роботов-пылесосов в наведении чистоты и порядка рассмотрим на примере трех вышеупомянутых моделей – Dreame L10s Pro Ultra, Bork V830 и Roborock S8 Pro Ultra. На данный момент они являются прямыми конкурентами, несмотря на то что первый аппарат стоит чуть дешевле остальных. При этом L10s Pro Ultra – одна из самых свежих разработок.

Функция сухой уборки у всех трех моделей одинаковая: есть турбощетка по центру и боковые усики, которые загоняют пыль. А вот сила всасывания у них разная: у Roborock S8 этот показатель равен 6 000 Па (Паскалей), у Bork V830 – 5 000, а у Dreame L10s – 7 000. Этого хватит, чтобы почистить ковер, а также смести всю пыль и крошки. Кроме того, все модели регулируют мощность всасывания автоматически, делают ее максимальной как раз при заезде на ворс.

Однако для современных пылесосов куда важнее, какие именно щетки на них стоят. У Roborock S8 она сдвоенная, что, по отзывам, более эффективно. Причем сделаны щетки из силикона, благодаря чему не наматываются волосы и шерсть. Когда же щетки изготовлены из классического ворса, волосы притягиваются на них словно магнит. А вот у остальных двух моделей щетка одинарная – но тоже силиконовая. Это хоть и понижает эффективность, но не сильно. В целом представленные щетки способны убрать практически любое загрязнение. Разве что совсем уж длинный ворс плотного ковра придется зачищать отдельно.

Есть у всех трех моделей и функция влажной уборки, однако подход к ней у производителей отличается. Например, у Roborock S8 тряпка моет пол за счет вибрации. Если верить обзорам, получается весьма интересный и технологичный подход. А вот у Bork V830 и Dreame L10s Pro Ultra другой принцип – две вращающиеся круглые тряпки. Однако у последнего пылесоса одна из них еще и способна как бы выезжать за пределы корпуса, чтобы промывать вдоль стен и в углах.

Дополнительные функции

Многие модели роботов-пылесосов продаются со станциями. Это касается как дорогих, так и бюджетных вариантов.

Например, устройства от компаний Roborock, Bork и Dreame с нашего обзора идут в комплекте с мешком для пыли в станции, а также резервуаром для грязной и чистой воды. Их можно подключить к водопроводу и канализации с помощью отдельных устройств. Итого – минимум проблем при уборке. А устройство от Dreame имеет еще и третий резервуар для чистящего средства, так что он протирает полы не просто водой.

Из бюджетных вариантов рассмотрим для примера Honor Choice R2 Plus, который уже упоминался выше. У него в станции есть только пылесборник, а воду надо каждый раз добавлять в съемную емкость на самом роботе. После уборки нужно самому эту емкость чистить, снимать тряпку, мыть ее и сушить.

Более дорогие модели сами опустошают пылесборник, сливают грязную воду и заправляют чистую. На станциях они автоматически промывают тряпки и сушат их горячим воздухом. Но, как известно, за больший комфорт и лень заплатить придется соответствующе.

В целом же еще пять лет назад было безумием подумать, что робот-пылесос может сделать влажную уборку лучше, чем человек руками. Да еще и с чистящими средствами и полной автоматизацией через станцию. Но убежден: еще через пять лет роботы-пылесосы станут гораздо круче. Возможно, эти устройства станут полноценными няньками для домашних животных и даже помощниками человеку. Скажем, привезти попить с кухни такому роботу может быть вполне по силам.