В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от ос

Укус ос может вызвать аллергические реакции разной степени тяжести и даже анафилактический шок, рассказали в Роспотребнадзоре.

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Для защиты от этих насекомых в ведомстве рекомендовали использовать специальные сетки для окон и дверей, ловушки с аттрактантами, инсектицидные приманки и специализированные аэрозоли.

Отмечается, что сетку на окна и двери нужно вешать с размером ячейки не более 3 мм. А перед распылением аэрозолей, предназначенных для уничтожения летающих насекомых, необходимо убрать все пищевые продукты, корм для животных, закрыт аквариумы. После обработки им помещения важно его проветрить в течение 15 минут.

В Роспотребнадзоре напомнили, что численность ос в России достигает своего пика в конце лета-начале осени. А самые распространенные виды этих насекомых в нашей стране - шершень обыкновенный, оса германская и оса обыкновенная.

Между тем, летом прошлого года на большое количество ос жаловались жители Москвы и Подмосковья.