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Ученые создали устройство, которое поможет людям точно понимать собак

Ученые из Калифорнийского университета решили использовать искусственный интеллект, чтобы лучше понимать, что «говорят» нам собаки. Авторы не стесняются называть свой подход революционным и верят, что их разработка может вывести общение с животными на новый уровень. С помощью программных средств им уже удается различить игривый и агрессивный лай, а также возраст, породу и пол животных.

Ученые создали устройство, которое поможет людям точно понимать собак
© Super.ru
«Вокализации животных гораздо сложнее распознать и записать с точки зрения логистики», — объяснил журналу Neuroscience Артем Абзалиев, ведущий автор исследования.

Из-за нехватки полезных данных методы анализа вокализации собак оказались сложными в разработке, а те, что существуют, ограничены из-за нехватки обучающих материалов. Исследователи преодолели эти трудности, перепрофилировав существующую модель, которая изначально была разработана для анализа человеческой речи. Согласитесь, было бы неплохо добавить в онлайн-переводчики собачий язык!