Названо беспроблемное растение для рокария

Когда-то моя дочка схватила семена лихниса 'Маяк' в гипермаркете с полки. Посеяв их и вырастив рассаду, на второй год мы наблюдали очень красивое и обильное цветение. 'Маяк' оказался высоковат для наших ветров, но яркое цветение никак не шло у меня из головы, и я решила приобрести форму пониже, чтобы не валилась от дождя и ветра.

Так у меня появилась маленькая розеточка лихниса альпийского. Название растения лихнис произошло от греческого слова «лампа», и было дано ему за яркость цветков.

В ботанике лихнис альпийский имеется несколько синонимов: смолка альпийская, зорька альпийская, стерис альпийский, и под последним из них он внесен в Красные книги Ленинградской области, Республик Коми и Карелия, Ненецкого автономного округа, а также находится под охраной в восточной Фенноскандинавии именно как лихнис альпийский.

Растение видовое, в естественных условиях произрастает в тундровой и лесотундровой зоне Скандинавии и восточной Гренландии, а также в горнотундровом и альпийском поясах Европы. Предпочитает каменистые почвы с песком и скалы вдоль водоемов.

Листья начинают вегетацию из-под снега и продолжают нарастать до цветения, образуя прикорневые розетки. Они узколанцетные, длиной до 3,5 см и шириной менее 5 мм. Каждая розетка выпускает 1-4 облиственных фиолетовых цветоноса. Корневая система дернистая, но из-за условий произрастания розеток образуется около четырёх в куртине, то есть максимальное число цветоносов — 16, у меня — 15. То есть я, скорее всего, его поделю в этом году, рассадив в каменистом садике (прошёл год с момента посадки), но возможно, и подожду следующей весны.

На цветоносах раскрываются метельчатые соцветия с розово-фиолетовыми цветками, очень плотные. При высоте корневых розеток около 8 см цветоносы с цветками до 30 см. Цветение у меня — в мае, но в северных регионах — в июне (там и весна позже). Как и все лихнисы, альпийский цветёт и реально «светит», однозначно растение-акцент. Цветение длится более двух недель, после чего начинается вызревание семян.

Размножается лихнис альпийский семенами и вегетативно — делением куртины. Семена очень мелкие, прорастают только на свету. Скорее всего (как и всем альпийцам), необходима холодная стратификация.

Растёт у меня в альпийской зоне рядом с эдельвейсом альпийским и гвоздикой песчаной. При посадке в грунт к суглинку с большим содержанием песка добавляла смесь из мелких камушков и вулканического цеолита. После цветения (возможно пересадки в этом году) немного изменю посадку, убрав песчаник, и замульчирую почву мелкими камушками, так как на фото видно замокание нижних листьев. Укрытия на зиму не требуется — растение хамефит — то есть почки зимуют очень близко к поверхности и начинают вегетацию как только сходит снег и солнышко слегка пригреет почву, не дожидаясь, пока оттает грунт на глубине. Не укрываю, снегозадержание не провожу, а также не досыпаю снег зимой на посадку с лихнисом.

Место для посадки должно быть очень солнечным, лучше на возвышенности, а грунт водопроницаемый и без застоя влаги, в противном случае может заболеть корневой гнилью. Не любит кальций (известняк) в почве, поливы и подкормки не требуются. И когда я подхожу к своей альпийской клумбе, именно цветущий лихнис альпийский бросается в глаза — как маяк.