Как вырастить и размножить черемшу

Современные дети настолько привередливы в питании — это что-то! Моя дочка из их числа, и будь ее воля, она ела бы только наггетсы, картофель фри, майонез и обязательно — помидоры. Огурцы — колючие и их надо чистить. В салат нельзя класть ни сладкий перец, ни зеленый лук, ни укроп, а можно только листья салата. Если положить, то принесёт обратно тарелку со всем «лишним». Особенно у неё провинились луки — ни репчатый, ни его зеленые перья, ни шнитт, ни черемшу не переносит на дух.

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Я много лет отчаянно пыталась вырастить медвежий лук из семян: сеяла под зиму и весной, прямым посевом в грунт и через рассаду, меняя производителей пакетиков и фасовку. Всходов не было и, отчаявшись, попросила привезти мне несколько луковиц подругу с работы в Тульской области (тогда она работала в санатории). Она их заприметила весной, а когда летние смены кончились, то осенью привезла.

Счастью моему не было предела, и сразу их посадила на самую солнечную грядку, в специально подготовленную почву (смесь суглинка с песком и огромного количества биогумуса). На зиму мульчировала дубовым опадом слоем 15-20 см, а весной первым делом его убрала, и черемша начала расти. Окинув взглядом грядку, поняла, что маловато будет, и решила её размножить побольше.

Росла черемша, и росла дочь, а в самый ответственный момент дегустации и выясняется, что:

— Этот лук я не буду есть никогда!



(Благо и я не растерялась с ответом)

— Милада, это редкий и исчезающий лук, он в Красной книге. Его не есть, его охранять надо. — А то мишки голодные будут?

— Да!



Вот так и стала моя черемша декоративной и первоцветом, охраняемым не только государством, но и дочкой. Я до сих пор её так и не попробовала, зато какая краси-и-ивая!

Черемша или медвежий лук — многолетнее травянистое луковичное растение рода Allium, единственный лесной лук, предпочитающий расти в лиственных лесах. Съедобны и луковица, и стебель, и листья, ценится как лекарственное растение и самые первые витамины (медведи восстанавливаются на нем после зимней спячки, поэтому и медвежий), медонос.

Начинает вегетацию ранней весной, как только сойдёт снег и почва немного прогреется, оставаясь влажной. Предпочитает солнечные места на время вегетации, но мирится и с полутенью. Из каждой луковицы появляется 1-2 широкоэллиптических листа с заостренными кончиками. Листовая пластина шириной около 8 см, длиной около 20 см. Цветки белые, собраны в зонтичное соцветие, до роспуска находятся в пленочках. К концу июня, после созревания семян, вся надземная часть отмирает, после их сбора я мульчирую посадку прошлогодней дубовой листвой. Осенью, сняв листья, вношу тонким слоем компост, зарыхлив его в междурядья, и на зиму отсыпаю вновь листовой опад не только для укрытия, но и для сохранения рыхлости почвы.

У меня растёт на полном солнце, и для нормального развития требуется дополнительный полив в засуху во время роста и цветения. Размножается дочерними луковичками и семенами. Семена высеиваю сразу после сбора в контейнеры, обязательно замульчировав их сверху, или отправляю на хранение в холодильник. Как и всем лукам, черемше не требуется стратификация, а луковица развивается в двухлетнем цикле. При посеве в июле и зимовке рассады дома всходы появляются ранней весной, что значительно сокращает срок проращивания.

Из семян черемшу можно срезАть через три года после всходов, когда луковица станет взрослой, достигнув сантиметровой толщины. Но мне это не грозит, она под охраной, и только для медведей.