Как проверить качество воды в кране

Качество воды в многоквартирных домах должно соответствовать требованиям санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. Что делать жильцам, если вода в кране испортилась, рассказал "РГ" операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман.

© Российская Газета

К кому обращаться в первую очередь, если человек не доволен качеством воды в доме?

Броцман: В первую очередь жителям нужно обратиться в организацию, обслуживающую дом. Если проблема выявлена не на стороне управляющей компании, нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию, лаборатория которой осуществляет отбор проб подаваемой воды.

Сегодня договора с жителями активно переводятся напрямую на ресурсоснабжающие организации - в таком случае, этап с обращением в УК следует пропустить. В случае, если результаты отбора проб не показали отклонений, и вода соответствует нормативам, то для поиска причин и ответственных за некачественно поданный ресурс можно обратиться в Роспотребнадзор, хотя в ряде случаев проблема может быть решена на уровне ресурсоснабжающей организации.

Например, в Тюмени мы зафиксировали жалобы от жителей на специфический запах воды при полном соответствии показателей нормативам. Специалисты проанализировали ситуацию и установили на очистных сооружениях водозабора специальное дополнительное оборудование, устраняющее посторонние запахи при помощи угольной пульпы.

Нужно ли проводить экспертизу воды? Как это сделать и через какую организацию?

Броцман: Информацию о качестве воды, поступающей в краны, можно запросить в ресурсоснабжающей организации. Перед подачей воды потребителям на очистных сооружениях водозабора производится постоянный контроль качества ресурса - по некоторым показателям каждый час, по остальным - в течение суток.

Возможно заказать и повторную лабораторную экспертизу. На платной основе услуга может быть востребована не только жителями многоквартирных, но и частных домов, например, для проверки воды из индивидуальных скважин.

Что делать, если УК/поставщик ресурсов не реагируют на жалобы?

Броцман: Абонент имеет право обратиться в управление ЖКХ муниципального образования или в Роспотребнадзор.

Можно ли платить меньше за плохую воду?

Броцман: Оплата производится согласно потребленному ресурсу - если установлен прибор учета/ счетчик, то по переданным показаниям, если ПУ нет, то оплата производится по нормативу.

При наличии прибора учета, если качество воды по какой-то причине не устраивает, соответственно, абонент не пользуется ресурсом и передает показания с фактическим потреблением. Если прибора учета нет и качество воды не устраивает, тогда рекомендована установка индивидуального ПУ, чтобы начисления производились по фактическому потреблению ресурса. Вопрос перерасчета решается по письменному заявлению от абонента в индивидуальном порядке. На практике добиться такого перерасчет непросто. Жильцам дома нужно подтвердить, что подаваемый ресурс не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

Если пробы показали, что вода "плохая", нужно определить, чья зона ответственности - УК или ресурсоснабжающей организации.

Как быть, если вода все еще плохая?

Броцман: Если вода не соответствует нормативам, указанным в СанПиН, все-таки жителям следует обратиться в контролирующие органы для приведения показателей к требованиям.

Если вода соответствует СанПиН, но жителям не нравится вкус или, например, осадок в нагревательных приборах, оптимальным в этом случае будет индивидуальный анализ воды и определение повышенных показателей. На основании полученных результатов можно приобрести соответствующий фильтр. То есть, например, если в воде обнаружена повышенная концентрация железа, то нужно покупать фильтр для удаления частиц железа, попадающего в воду из-за износа внутренних сетей дома.