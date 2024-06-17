Российские ученые разработали «умное» удобрение

Пермские учёные разработали удобрение, которое выпускает полезные вещества по мере их впитывания растениями

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Учёные Пермского Политеха разработали инновационную технологию производства умных удобрений в форме гранул, подходящих для различных сельскохозяйственных культур. Эта технология оказалась в 2,7 раза эффективнее традиционных методов, что позволяет сократить количество подкормок в сезон и получать основной компонент удобрений более экономично, что, в свою очередь, снижает потребление ограниченных природных ресурсов фосфора.

Традиционные минеральные удобрения часто быстро вымываются из почвы и не всегда обеспечивают полноценное питание растений. Решение этой проблемы заключается в использовании струвита, — неорганического соединения магний-аммоний-фосфата, которое содержит биогенные элементы, азот и фосфор, и может работать как удобрение длительного действия. Однако традиционный способ синтеза струвита имеет свои недостатки, такие как образование крупных кристаллов, что затрудняет их быстрое растворение в почве и усвоение растениями питательных веществ.

Учёные Пермского Политеха разработали усовершенствованную технологию синтеза мелкодисперсного струвита, который растения могут усваивать в 2,7 раза эффективнее по сравнению с традиционными удобрениями. Это достигается за счёт использования как первичного сырья, так и побочных продуктов производства, содержащих аммиак и фосфаты. Такой подход позволяет экономить на ресурсах и снижает экологическую нагрузку, делая производство удобрений более устойчивым к внешним воздействиям.

Проект получил название «умные удобрения» благодаря способности выделять питательные вещества по мере необходимости для растений, что повышает их эффективность и снижает экологические риски. Эти удобрения характеризуются более медленным растворением в сравнении с быстродействующими удобрениями, такими как суперфосфаты, что способствует более длительному и устойчивому их действию.