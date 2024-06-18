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Как собаки влияют на здоровье своих владельцев?

Принимая решение завести собаку, мало кто руководствуется желанием поддержать здоровье. Однако, как констатируют специалисты, четвероногий друг может оказывать «профилактическое действие» при многих заболеваниях и способствовать продолжительности жизни своего хозяина.

Как собаки влияют на здоровье своих владельцев?
© Сибмеда

Так, общепризнанным фактом является то, что здоровье тесно связано с физической активностью, напоминают авторы статьи, опубликованной в Медскайп. Владельцы собак имеют больше мотивации соблюдать рекомендации по физической активности и вынуждены больше ходить пешком. Этот фактор тесно связан с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Лонгитюдные исследования, проведённые на взрослых до и после начала владения собакой, показали, что владельцы собак становятся более активными, и этот вывод недавно был подтверждён и на детях.

Также доказано, что наличие собаки положительно влияет на артериальное давление. У владельцев собак обнаружены более низкие средние значения артериального давления, чем у лиц контрольной группы без питомцев, а также меньший риск развития гипертонии.

В исследовании пациентов, перенесших инфаркт миокарда с бессимптомными желудочковыми аритмиями, у владельцев собак была значительно меньшая вероятность умереть в течение одного года, чем у тех, у кого не было собаки.

Кроме этого, авторы статьи отмечают и психологические эффекты, связанных с владением собакой. В их числе — снижение стресса, улучшение настроения и эмоционального состояния. Наличие собаки может уменьшить депрессию и оказать положительное влияние на благополучие определённых подгрупп населения в целом, особенно заметен эффект для одиноких людей, женщин, детей и пожилых людей, переживающих потерю супруга или развод.

Использование специально обученных служебных собак было связано с лечением пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством в дополнение к традиционному лечению с помощью психотерапии и лекарств. Такое комбинированное лечение приводит к значительному уменьшению сопутствующих симптомов, уменьшению депрессии и повышению социальной активности.

В некоторых социальных контекстах собаки стали центральной частью семейной жизни и считаются членами семьи. Отношения привязанности между владельцем и его собакой могут быть функционально аналогичны тем, которые наблюдаются между родителем и ребёнком, включая и влияние на уровни гормонов окситоцина и кортизола.

В целом, констатируют авторы, владение собакой приносит пользу для физического и психического здоровья человека, и эти положительные эффекты задокументированы. Однако, принимая такое решение, важно учитывать следующие факты. Во-первых, наличие собаки означает обязательства на 10-15 лет. Во-вторых, пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями должны планировать уход за своими животными, когда они больше не могут заботиться о них напрямую. И, важно понимать, что собаки быстро становятся членами семьи, и их смерть может спровоцировать траур, столь же напряжённый, как и потеря родственника.

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