Окрашивание домашних питомцев: как создаются модные образы собак и кошек?

В России набирает популярность окрашивание домашних питомцев. Так, в Москве необычные образы для своих четвероногих клиентов создают в одном из собачьих салонов, передает «МИР 24».

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Одним из посетителей стал белый пудель. Там его не не только подстригли, но и покрасили. Розовыми стали уши и лапы, а заднюю часть животного украсил леопардовый принт. По словам мастера, все краски состоят из натуральных ингредиентов, которые не вредят коже, а перед процедурой состав средств всегда проверяется на аллергенность.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев призвал не делать фигурные стрижки своим питомцам только ради моды. При уходе за собакой необходимо учитывать особенности пород.