Случается, что в поездках мы забываем код от замка чемодана. Это может стать настоящей проблемой, особенно если внутри находятся важные вещи. Но есть простой способ открыть чемодан без кода.

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Внимательно осмотрите колесики на замке. На них должны быть небольшие углубления или выступы. Эти метки помогут вам разблокировать замок. Поверните каждое колесико так, чтобы углубление оказалось к вам лицом. После чего поверните колесики так, чтобы углубление оказалось наверху, по направлению к кнопке открывания замка. Как все колесики окажутся в нужном положении, нажмите на кнопку, и попробуйте открыть замок.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.