Проще не бывает: эффективный способ избавиться от засоров

Порой быт преподносит нам неприятные сюрпризы. В их числе засоры в трубах. Домохозяйка по имени Лорен поделилась эффективным лафхаком, который поможет сберечь нервы и быстро разрешить проблему.

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Понадобятся три ингредиента: одна кружка пищевой соды, две кружки белого уксуса и немного лимонного сока. Нужно залить их в засорившуюся трубу и ждать чуда.

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"Комбинация уксуса и пищевой соды запускает химическую реакцию, которая помогает одолеть засор. Лимон антибактериальный, поэтому отлично подходит для чистки. К тому же он обладает потрясающим ароматом".



Пользователи социальных сетей поддержали Лорен и подтвердили эффективность лайфхака.

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