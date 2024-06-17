Когда лучше всего поливать огород

Сейчас наступила жара, и многие дачники задаются вопросом: в какое время суток лучше всего поливать огород? Утром, вечером, до дневной жары или после неё?

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Полив утром, то есть с 5 до 8 часов, имеет несколько преимуществ. Так вы снизите уровень испарения воды с грядок, предотвратите развитие грибковых заболеваний у растений.

Что касается полива вечером (с 18 до 20 часов), то он даёт возможность уменьшить испарение воды и позволить ей лучше проникать в почву, подготавливает растения к ночи.

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Днём же в жару лучше отказаться от полива, чтобы не повредить растения.

Для эффективного полива в жаркую погоду также рекомендуется пользоваться мульчей, поливать глубоко и редко либо использовать капельный полив.

Наилучшим вариантом из всех при жаре будет полив огорода в утренние часы.