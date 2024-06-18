Простые домашние удобрения для помидоров и огурцов

В июне многие овощные культуры завязывают плоды и начинают радовать огородников первым урожаем. Простые домашние удобрения помогут простимулировать плодоношение.

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Агроном Ксения Давыдова посоветовала поливать помидоры, огурцы и перцы универсальным раствором, защищающим от фитоболезней. Он способствует росту и плодоношению растений. Для такой подкормки понадобятся всего три ингредиента.

В первую очередь это древесная зола, насыщенная кальцием, калием, кремнием, магнием, фосфором, марганцем и железом. Чтобы эти микроэлементы были доступными для корней, их необходимо погасить. С этим справится обычный столовый уксус 9%.

Для приготовления подкормки стакан золы соединить со стаканом уксуса, перемешать и разбавить водой. Общий объем раствора должен составить 10 литров. После этого в раствор добавить столовую ложку куркумы. Она содержит 235 соединений. В первую очередь это фенольные соединения и терпеноиды, которые защищают растения от грибков, бактерий и других вредных микроорганизмов.

Удобрение вводить один раз в одну-две недели. Под каждый куст достаточно одного стакана раствора.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что аммиачная селитра, которая восполняет нехватку азота у растений, может вызвать легкое отравление при контакте со слизистыми и незащищенной кожей. По его словам, также это удобрение взрывоопасно.