«Чудодейственный» лайфхак, благодаря которому ваши зеркала заблистают

Разводы на зеркалах могут испортить настроение любой хозяйке. Лайфхак, о котором пишет издание The Mirror, поможет поддерживать их в идеальной чистоте.

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Понадобятся три ингредиента: 250 мл обычной воды, 2 столовые ложки белого уксуса и 2 столовые ложки медицинского спирта.

Проще не бывает: эффективный способ избавиться от засоров

Порядок действий максимально простой: нужно перемешать все и залить в пульверизатор. Волшебная смесь для зеркал готова.

После нанесения раствора на зеркало достаточно протереть его фибровой тряпкой.

Чтобы в квартире не пахло спиртом, можно добавить в раствор пару капель лимонного сока.

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