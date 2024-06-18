Как выбрать подходящую миску для домашнего питомца

Ветврач Платонова: самая долговечная миска для питомца — из нержавеющей стали. Домашний питомец — это всегда ответственность, поэтому нужно со знанием дела подходить к подбору питания и ухода за вашим четвероногим другом. Необходимы как минимум качественные питание, поводок, лежанка и миски. «Секрет фирмы» узнал у главного врача ветеринарной клиники «ЛинаВет», на что обратить внимание при выборе последней.

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Из какого материала должна быть миска

Как рассказала ветврач Полина Платонова, миски бывают металлические, пластиковые и керамические.

«Есть ещё миски резиновые, но они предназначены в основном для походных условий, как временный, а не постоянный вариант», — объяснила она.



По словам эксперта, самые долговечные миски — из нержавеющей стали: они нетоксичны, не накапливают бактерий, их легко мыть. По качеству хороши керамические миски, но такие легко разбить.

«Пластиковые миски — самые недолговечные, они царапаются, у них нарушается целостность покрытия, поэтому могут скапливаться микробы. Я бы посоветовала менять пластиковую миску раз в год», — уточнила специалист.



Ещё она отметила, что в составе материала, из которого изготовлена миска, не должно быть токсичных или опасных для здоровья животного веществ (например, BPA).

Размер миски

Платонова рассказала, что при выборе миски важно учитывать не только размер порции, но и особенности питомца.

Полина Платонова, главный врач ветеринарной клиники «ЛинаВет»:

Например, если это собака или кот с плоской мордочкой, то стоит выбрать широкую миску, при этом достаточно тяжёлую, чтобы трудно было её сдвинуть в процессе еды. В то же время для таксы можно подобрать миску помельче, а для спаниелей есть специальные, воронкообразные миски, чтобы уши не попадали внутрь.



Дополнительные опции

Ветврач добавила, что есть миски с подставкой или резиновым дном, которые будут мешать двигаться ей по полу, и на штативе, у которых можно регулировать высоту.

«Рекомендуется располагать миску на высоте локтевого сустава у собаки. Если разместить её выше, то у собаки возникнут проблемы с пищеварением, а если ниже, то у животного нарушится осанка», — добавила она.



В магазинах можно часто встретить сдвоенные миски из пластика, но они не всегда удобны.

«Если хочется поставить сдвоенные миски, то лучше выбрать вариант со сдвоенной платформой, но вынимающимися ёмкостями», — предупредила специалист.



Для питомцев, которые едят очень быстро, существуют специальные миски для «медленного питания» со спиралью или неровностями внутри.

«Это сделано для того, чтобы корм попадал между неровностей или спиралей, и собака вынуждена была бы доставать его оттуда. Таким образом, время поедания корма будет увеличиваться и станет соответствовать питомцу с нормальным пищевым поведением», — заключила она.



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