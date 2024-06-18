Назван «враг», притаившийся в каждой постели

Практически в каждой постели постоянно размножаются такие микроорганизмы, как клещи домашней пыли и клещи-демодексы, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, они могут спровоцировать блефарит, конъюнктивит и обострение бронхиальной астмы.

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Демодекс — это микроорганизм, который часто даже живет на теле человека, примерно половина людей им заражены. Этот клещ живет на коже. Демодекс вызывает блефарит и конъюнктивит, особенно в момент ослабленного иммунитета, — добавил офтальмолог Михаил Коновалов.



Иммунолог Андрей Продеус предупредил, что самый распространенный «житель постели» — клещ домашней пыли. По словам врача, этот клещ не взаимодействует с человеком напрямую, но вызывает аллергические реакции (дерматит, конъюнктивит, ринит).

Чтобы избавиться от непрошенных гостей, нужно пользоваться подушками и одеялами с синтетическим наполнителем, посоветовал кардиолог Герман Гандельман. Кроме того, температуру в спальне необходимо поддерживать не выше 21 градуса.

Постельное белье нужно стирать при температуре 60 градусов, желательно дважды в неделю. Пользоваться наматрасниками, обрабатывать парогенератором кровати раз в месяц, — порекомендовал Гандельман.



Продеус в свою очередь обратил внимание, что сейчас существуют специальные гипоаллергенные наволочки и наматрасники, а также простыни. Они делаются из другой ткани, через которую демодексы не проникают, объяснил специалист.

Ранее Елена Малышева заявила, что избавить жилье от тараканов, клопов и муравьев помогут санитарно-эпидемиологические службы. Она отметила, что сегодня используют препараты, безопасные для людей и животных.