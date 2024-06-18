Юрист предложил урегулировать статус домашних животных при разводе

В России необходимо законодательно проработать вопрос статуса домашних животных при разводе. Соответствующее предложение декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Вадим Виноградов направил на имя председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

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Юрист обратил внимание, что при расторжении брака с возрастающей частотой начинает подниматься вопрос о том, кто из супругов получит общего домашнего питомца.

"Согласно статье 137 Гражданского кодекса, к животным применяются общие правила об имуществе, если иное не предусмотрено иными правовыми актами, то есть к ним применимы законодательные нормы о сделках, о переходе права собственности и другие", – приводит пояснение эксперта RT.



Виноградов подчеркнул, что, согласно современному законодательству, при разводе животное должно быть передано тому супругу, который чаще им "пользуется". При этом он будет обязан компенсировать второму хозяину половину стоимости животного. Эксперт, сославшись на анализ судебной практики, отметил, что в некоторых случаях оценка производится по рыночной стоимости.

По мнению доктора юридических наук, рассмотрение животных в качестве разновидности вещей не позволяет обеспечить необходимые гарантии содержания и обращения с домашними питомцами. В связи с этим он предложил внести изменения в статью 128 ГК РФ, выделив домашних животных как особый объект гражданских прав.

По его мнению, в России необходимо разработать механизм, который учел бы при разводе особенности такого объекта прав, как животные, в том числе алгоритм оценки их стоимости. Виноградов считает, что при решении, кому достанется животное, следует обращать внимание и на условия содержания питомца. Кроме того, уточнил юрист, следует учитывать эмоциональную связь животного с владельцами, привязанность питомцев друг к другу и способность хозяев обеспечить им должный уход.

"Внесение указанных изменений в российское законодательство позволит не только ликвидировать правовую лакуну в части определения правового статуса домашних животных, но и выведет на качественно новый уровень культуру ответственного отношения к своим питомцам среди граждан России", – подчеркнул юрист в своем обращении.



Ранее сообщалось, что в России начнут вести учет домашних животных. Министерство природных ресурсов и экологии работает над этим вопросом на основании соответствующего поручения Владимира Путина и кабмина. Предполагается, что введение такой нормы даст возможность решить проблему бездомных животных в стране.