Хирург раскрыла самое травмоопасное место в любом доме

Дом — то самое место, где большинство из нас чувствует себя в безопасности. Однако хирург Бетси Гранч в своем личном блоге обратила внимание на проблему лестниц в домах.

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«Я вижу очень много травм, которые можно было предотвратить, именно когда люди падают с лестницы», — призналась эксперт под ником @ladyspinedoc в TikTok.



Врач подчеркнула, что риски растут на отдыхе в незнакомых помещениях.

К слову, прошлогоднее исследование показало, что дети в возрасте до 3 лет, взрослые старше 85 лет и девушки в возрасте около 20 лет наиболее подвержены травмам на лестнице. Известно, что в США с 1990 по 2012 год около 25 миллионов человек обратились за помощью в отделения неотложной помощи именно из-за травм, связанных с лестницей.

Во избежание несчастных случаев специалисты советуют как следуют познакомить домочадцев с временным жильем, а дома использовать специальные детские «калитки» для лестничных маршей. Ночники, в свою очередь, гарантируют, что лестница не останется незамеченной в темноте.