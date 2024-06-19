Садовод рассказал, как правильно обрабатывать ягоды для хранения

Садовод, телеведущая и писательница Октябрина Ганичкина поделилась советами по правильной обработке и замораживанию ягод.

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Она отметила, что лесную землянику можно употреблять прямо в лесу, так как там всегда чисто и нет риска отравления, поскольку ягоды не обрабатываются гербицидами или пестицидами.

По мнению специалиста, на даче достаточно слегка ополоснуть собранный урожай водой. Ганичкина подчеркнула, что более тщательное мытье может повредить ягоды. Она порекомендовала слегка промыть ягоды в дуршлаге, затем разложить их на полотенце для подсушивания перед варкой варенья или замораживанием.

"Я, например, вообще не обрабатываю ягоды на даче. Они не обрабатываются ничем во время созревания, поэтому собирайте и ешьте прямо тут, и ничего вам не угрожает", — подытожила эксперт в интервью Newsinfo.Ru.



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