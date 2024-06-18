Со временем в микроволновой печи скапливается жир, остатки пищи и неприятные запахи, которые трудно отмыть обычными методами. Однако существует простой и эффективный способ очистить внутреннее пространство печи без особых усилий.

Все, что вам понадобится – это лимонная кислота и обычная вода. Возьмите небольшую емкость, например, миску или чашку, и наполните ее водой. Добавьте в воду 2-3 столовые ложки лимонной кислоты и тщательно размешайте раствор.

Поместите емкость с раствором внутрь микроволновой печи и установите максимальное время нагрева (обычно около 5-7 минут). Пары горячего лимонного раствора размягчат и растворят застарелые загрязнения на стенках и дне печи.

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После того, как время нагрева истечет, дайте печи немного остыть, затем аккуратно выньте емкость. Теперь можно приступить к протирке внутренних поверхностей печи влажной тканью или губкой. Загрязнения должны легко отделяться, не оставляя разводов и неприятного запаха.