Как быстро избавиться от сорняков: стопроцентный лайфхак

Сорняки могут испортить любой, даже самый красивый участок. Как избавиться от надоедливых растений, садовники рассказали изданию The Mirror.

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Потребуется всего лишь один ингредиент, который не составит труда отыскать в хозяйственном магазине.

"Нанесите на пораженный участок один стакан неразбавленного отбеливателя. Подождите, пока сорняки не станут коричневыми, а затем выдерните их из земли. Пролейте участок водой, чтобы смыть отбеливатель".



Как избавиться от засоров

Лучше всего наносить отбеливатель на сорняки с помощью пульверизатора. В таком случае не получится переборщить с достаточно едким веществом, да и ваши руки при этом не пострадают.

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