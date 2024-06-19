Кинолог рассказал, как отучить собаку бросаться на машины

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации, как отучить собаку бросаться на автомобиль.

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«Подобная реакция характерна и для тех собак, которые только попали в городскую среду. Любые незнакомые предметы могут пугать животное», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».



По словам специалиста, отучить питомца бросаться на машины, а также остановить его нежелательное поведение помогут команды «Нельзя!» и «Ко мне!».

Применять эти команды в повседневной жизни стоит только после того, как собака отлично выучила их.

«Как только питомец хочет броситься на машину или велосипедиста, скомандуйте «Нельзя!», а затем «Ко мне!», чтобы поощрить любимца за правильное поведение. Постепенно вы отучите его от пагубной привычки», — сказал Голубев.



Ранее преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации, как отвлечь собаку во время грозы.