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Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку бросаться на машины

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации, как отучить собаку бросаться на автомобиль.

Кинолог рассказал, как отучить собаку бросаться на машины
© unsplash
«Подобная реакция характерна и для тех собак, которые только попали в городскую среду. Любые незнакомые предметы могут пугать животное», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, отучить питомца бросаться на машины, а также остановить его нежелательное поведение помогут команды «Нельзя!» и «Ко мне!».

Применять эти команды в повседневной жизни стоит только после того, как собака отлично выучила их.

«Как только питомец хочет броситься на машину или велосипедиста, скомандуйте «Нельзя!», а затем «Ко мне!», чтобы поощрить любимца за правильное поведение. Постепенно вы отучите его от пагубной привычки», — сказал Голубев.

Ранее преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации, как отвлечь собаку во время грозы.

Дом и сад
Владимир Голубев