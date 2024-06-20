Эксперт рассказал, как эффективно избавиться от муравьев

Муравьев по праву можно считать одними из самых опасных вредителей в огороде. Два небольших муравейника не принесут особых хлопот, но если они размножатся, то это превратится в самую настоящую катастрофу.

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Муравьи разводят на кустарниках и деревьях тлю, портят кору деревьев и разрыхляют подложки каменных тропинок. Насекомых лучше истреблять, пока они не стали самой настоящей головной болью.

В этом отлично помогает перечная мята. Дело в том, что муравьи не переносят аромат эфирных масел этого растения. Для борьбы с ними нужно всего лишь высушить листья мяты, а после покрошить на муравейник, предварительно разрыхлив его, рассказала огородник Ксения Давыдова «Хибинам».

Ранее сообщалось, что избавиться от муравейника на газоне дачникам помогут лимонный сок и уксус. Также специалисты посоветовали использовать для этого приманки и даже хищников. Из других методов борьбы эксперты советуют механическое удаление, поскольку регулярная перекопка газона разрушит муравейники и нарушит жизнь колонии.

До этого председатель Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения. По его словам, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи пасленовым.