Огородник подсказал действенную подкормку для огорода

В период завязывания плодов растения в огороде нужно подкармливать, чтобы они активно росли, развивались и давали урожай. Кроме того, правильная подкормка защитит растения от фитоболезней. В этом поможет универсальное удобрение.

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Помидоры, огурцы и перцы нужно поливать раствором на основе кефира и золы. Кисломолочный продукт погасит золу, в которой содержатся минералы. Это необходимо делать, чтобы минералы усваивались растениями.

Для приготовления нужно взять стакан древесной золы и смешать с литром кефира, а затем разбавить водой, доведя объем подкормки до 10 литров. Процеживать раствор не нужно. Удобрение вносить по влажной почве один раз в одну-две недели. На один куст хватит одного стакана, рассказала опытный огородник Ксения Давыдова.

Ранее опытный огородник Елена Литвинова рассказала, что в период формирования завязей и плодоношения необходимо удобрять растения и насыщать почву микроэлементами. По ее словам, для этого подойдет овес, который можно найти в магазинах за сущие копейки. Он содержит в себе калий, магний, фосфор, а также витамины группы В.