Растение ленивых садоводов и солнечных клумб

Одними из любимейших моих садовых растений являются очитки, или седумы. Это многолетние неприхотливые растения, один раз посадил — и куст с каждым годом разрастается и становится краше и краше. А самое главное, большинство из них зацветает в конце лета — начале осени, когда у нас природа уже уставшая, многие растения раньше времени пожухли из-за солнцепека и выглядят плохо. Очитки своим цветущим видом показывают, что еще много тепла впереди, не стоит унывать, просто нужно побольше сажать таких растений. Кроме того, есть много сортов с очень яркими листьями или с вариегатностью, такие экземпляры вообще будут украшать любой солнечный уголок сада весь сезон.

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Вот такой пестролистный почвопокровный седум я и посадила в прошлом году. Он называется седум Миддендорфа Вариегатум

Высаживала маленький кустик в 20-х числах сентября. В этом году он уже разросся в небольшую куртинку около 30 см, а вообще вырастает в ширину около 50 см, а в высоту 10-15 см.

Поскольку очиток Миддендорфа хорошо разрастается и образует плотные куртинки, то его используют для создания природных ковров и альпийских горок, каменистых садиков. Я тоже планирую его размножить и заполнить им «проплешины» между другими растениями и так же высадить на каменистую горку.

Для посадки лучше выбирать солнечные или слегка притененные участки. Почва для посадки должна быть рыхлая, в меру плодородная. Может расти даже на скудных песчаных участках, главное, чтобы не было застоя воды. Чем больше солнечных лучей будет получать растение, тем ярче оно будет.

Очиток после посадки — сентябрь 2023.

Листики у этого очитка кожистые, желто-зеленые, с зубчатым краем. Осенью листики приобретают розово-оранжевые оттенки и становятся еще красивее. Стеблей у этого очитка образуется много, они прямые или слегка изогнутые.

Цветет очиток Миддендорфа в июле-августе. У нас в этом году практически на три недели вперед сдвинулись погодные условия, и многие растения зацвели и заплодоносили раньше, чем обычно, в том числе и очиток, он уже цветет. Цветки золотисто-жёлтые, звёздчатые. Летом отрастают все новые и новые побеги, и тут же зацветают.

Морозостойкость у этого растения высокая (зона 4 (до -35ºС)). Растение симпатичное и малоуходное. Рекомендуется удалять сорняки, чтобы не было конкуренции и он хорошо разрастался. Я периодически продергиваю мяту или травинки, которые пытаются поселиться рядом. Засуху выдерживает, но лучше, конечно, раз в неделю поливать. Я замульчировала посадку щепой, не только чтобы держалась влага, но и чтобы меньше сорняки росли и никто на него не наступил, пока кустик был маленький. Растет он рядом с дорожкой.

А вот такой он в апреле 2024.

В специальных подкормках очиток не нуждается. Ранней весной в лунки с очитками я подсыпаю немного азофоски. Размножить очиток можно делением кустика или черенками весной или в конце лета. Планирую в конце лета как раз заняться черенкованием и расселить очиток по разным частям сада.